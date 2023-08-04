T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/186 Esas

KARAR NO : 2022/639

1) Geceleyin Bina içindenhırsızlık suçundan 2 YIL 1 AY HAPİS, VELAYET VE VESAYET VEKAYYIMLIKMEN (ALTSOY) (53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1,a,d,e),

2) Mala Zarar vermeBERAAT,

3) Geceleyin Konut Dokunulmazlığınıihlalsuçundan 1 YIL 8 AY HAPİS,VELAYET VE VESAYET VEKAYYIMLIKMEN (ALTSOY) (53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1,a,d,e), cezalandırılan Ecevit ve İsmigül oğlu 20/03/2001 doğumlu. Nevşehir, Acıgöl, Kurugöl nüfusuna kayıtlı ALİ AYHAN' tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TRAJI 50.000.NİN ÜZERİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.08.2023

Basın No: ILN01871375

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