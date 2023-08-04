T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/532 Esas

Davacı Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tevkiicafer Mahallesi, Murat Molla Sokağı, 270 pafta, 1910 ada, 50 parsel, 27,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1/4 hissesinin maliki Yusuf oğlu Eyüp hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;

Gaip; Yusuf oğlu Eyüp hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/532 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. 11/07/2023

Basın No: ILN01871367

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