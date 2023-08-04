T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2022/305-7074/36857 20.07.2023

Konu : İlanen tebligat

İLGİLİ : Ankara 1. İdare Mahkemesi Üyesi iken 19.12.2021 tarihinden itibaren müstafi sayılan (167857) Hilal BAŞBAYDAR

ADRESİ : Meçhul

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 26.05.2022 tarihli ve 2022/888 sayılı kararı 01.03.2023 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanmıştır. 01.03.2023 tarihli yayımda iddia konuları gösterilerek savunmalarınız istenmiş ancak süresi içinde savunmalarınızı göndermediğiniz anlaşılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2022/305 esas, 08.06.2023 tarihli ve 2023/976 sayılı kararı ile hakınızda 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 66'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince "Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası" ile cezalandırılmanıza,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, kararın tebliği tarihinden itibaren on gün içerisinde; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine veya Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına veya yurtdışında Türk Konsolosluklarına verilecek dilekçe ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi nezdinde yeniden inceleme isteminde bulunabileceğinize dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.