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T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
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SIRA
NO
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ESAS NO
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KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU
YER
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ADA NO
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PARSEL NO
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VASFI
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DAVALILARIN ADI SOYADI
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TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI
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KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN
ADI
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1
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2023/413
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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179
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TARLA
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ADEM BAYRAKTAR, AHMET BAYRAKTAR, AKKIZ ÇELİK, ALİ BAYRAKTAR, AYŞE BAYRAKTAR, AYŞE KALENDER, AYTEN CİHAN, CELAL BAYRAKTAR, CEMAL BAYRAKTAR, EDA YAŞAR, ERDOĞAN BAYRAKTAR, FATMA
MİRASÇILARI, FATMA ÖZÇELİK, FİRDEVS BAYRAKTAR, GANİME POLAT, HALİL BAYRAKTAR, HALİL BAYRAKTAR, HALİL ERTÜRK, HALİSE BAL, HIDIR EROL, KEZBAN MERT, MEDİHA BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MEHMET ERTÜRK, MEHMET CAN BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, NAZİK BAYRAKTAR, NECDET ERTÜRK, NURTEN
BAYRAKTAR, OSMAN ERTÜRK, ÖMER EROL, SAFİNAZ YÜKSEL, SARE ÇAKIR, SEMRA ÜNSAL, ŞAHİNDE TAŞKESTİ, ŞERİFE BAYRAKTAR, ŞERİFE MERT, ÜNAL BAYRAKTAR, ÜSEMAĞA BAYRAKTAR, VEYSEL ERTÜRK, YUSUF
BAYRAKTAR, YÜKSEL BAYRAKTAR, ZEKİYE TÜRKOĞLU, ZEKİYE TÜRKOĞLU
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FATMA (MİRASCILARI), HIDIR EROL, ÖMER EROL, HALİL BAYRAKTAR, ADEM BAYRAKTAR,
HALİSE BAL, ERDOĞAN BAYRAKTAR, YÜKSEL BAYRAKTAR, MEDİHA BAYRAKTAR, ÜNAL
BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, ZEKİYE TÜRKOĞLU, NAZİK BAYRAKTAR, AHMET
BAYRAKTAR, ÜSEMAĞA BAYRAKTAR , ŞERİFE BAYRAKTAR, YUSUF BAYRAKTAR, NURTEN
BAYRAKTAR, ALİ BAYRAKTAR, AYTEN CİHAN, CEMAL BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, FİRDEVS BAYRAKTAR, CELAL BAYRAKTAR, CELAL BAYRAKTAR, FİRDEVS BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, CEMAL BAYRAKTAR, UMUT KARAN, EBRU
BAYRAKTAR, AYŞE BAYRAKTAR, NECDET ERTÜRK, BEKİR BAYRAKTAR, AKKIZ ÇELİK,
ŞERİFE MERT, SAFİNAZ YÜKSEL, HALİL ERTÜRK, VEYSEL ERTÜRK, GANİME POLAT,
HİDAYET BAYRAKTAR, MEHMET CAN BAYRAKTAR, EDA YAŞAR, ŞAHİNDE TAŞKESTİ, AYŞE
KALENDER, SEMRA ÜNSAL,
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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2
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2023/415
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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183,184
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TARLA, DİREK YERİ
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ABDULLAH AĞYAR, ADEM BAYRAKTAR, AHMET BAYRAKTAR, ALİ BAYRAKTAR, AYTEN CİHAN, BAYRAM AĞYAR, BEHİCE KAYA, CELAL BAYRAKTAR, CEMAL BAYRAKTAR, ERDOĞAN BAYRAKTAR, FİRDEVS BAYRAKTAR, HALİSE BAL, MEDİHA BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, NAZİK BAYRAKTAR, NERİMAN ZENGİN, NEVİN ZENGİN, NURTEN BAYRAKTAR, PERİHAN KILIÇ, ŞERİFE BAYRAKTAR, ÜNAL BAYRAKTAR,
ÜSEMAĞA BAYRAKTAR, YUSUF BAYRAKTAR, YÜKSEL BAYRAKTAR, ZEKİYE TÜRKOĞLU
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), NERİMAN ZENGİN, BAYRAM AĞYAR ,
BEHİCE KAYA, ABDULLAH AĞYAR, PERİHAN KILIÇ, NEVİN ZENGİN, CELAL BAYRAKTAR,
FİRDEVS BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, CEMAL BAYRAKTAR, MEDİHA BAYRAKTAR,
HALİSE BAL, YÜKSEL BAYRAKTAR, ERDOĞAN BAYRAKTAR, ADEM BAYRAKTAR, ÜSEMAĞA
BAYRAKTAR, ZEKİYE TÜRKOĞLU, AHMET BAYRAKTAR, NAZİK BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, ÜNAL BAYRAKTAR, ŞERİFE BAYRAKTAR, AYTEN CİHAN, ALİ BAYRAKTAR, NURTEN BAYRAKTAR
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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3
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2023/417
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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81
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TARLA
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VELİ ÖZATEŞ
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VELİ ÖZATEŞ
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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4
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2023/419
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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101
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65
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TARLA
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ALİ ŞAHİN, ALİ YÜCEER HÜSEYİN YÜCEER, MEMNUNE YÜCEER, MUSTAFA ŞAHİN
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MUSTAFA ŞAHİN, ALİ ŞAHİN, ALİ YÜCEER, HÜSEYİN YÜCEER, MEMNUNE YÜCEER,
MEMNUNE YÜCEER, KEZBAN ŞAHİN, IRMAK DAVETCİ, FATMA HATİCE KAYA, FİRDES ŞAHİN
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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5
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2023/421
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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101
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42
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TARLA
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ŞERİFE EROL, BASİRE ÇELİK, MUSTAFA EROL
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ŞERİFE EROL, BASİRE ÇELİK, MUSTAFA EROL
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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6
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2023/423
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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84
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TARLA
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BAYRAM BAL, İSMET BAL, HAFİZE DEMİR
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HAFİZE DEMİR, İSMET BAL, BAYRAM BAL, ÖMER BAL, MUSTAFA BAL, RIZVAN BAL
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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7
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2023/425
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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181, 182
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TARLA DİREK YERİ
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BAYRAM BAL, FATMA BAL, HAFİZA ŞAHİN, İSMET BAL
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ), İSMET BAL, BAYRAM BAL, FATMA BAL, HAFİZA
ŞAHİN, ÖMER BAL, MUSTAFA BAL, RIZVAN BAL
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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8
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2023/427
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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103
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2
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TARLA
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ALİ ERDİNÇ, AYŞE ÖZKUZUKIRAN, CENNET ERDİNÇ, CEVRİYE ERDİNÇ, EMİNE ALTUĞ, ERHAN ERDİNÇ, FATİK
YARADILMIŞ, FATMA ERDİNÇ, FATMA BUKET ERDİNÇ, GÜLESER GÜNGÖR, GÜLSEREN ERDİNÇ, GÜLSÜM ERTEKİN, HAKAN ERDİNÇ, HALİL ERDİNÇ, HATİCE GÜNEŞ, HEDAYİ ERDİNÇ, HIDIR BÜLENT ERDİNÇ, HULUSİ ERDİNÇ, HÜLYA ERDİNÇ, HÜSNÜ ERDİNÇ, İLHAMİ ERDİNÇ, İRFAN ERDİNÇ, LEMAN ERDİNÇ, NAZLI YARADILMIŞ, NECLA ERDİNÇ, NİLGÜN KALENDER, RECAİ ERDİNÇ, RIZA ERDİNÇ, SALİM ERDİNÇ, SAMİ ERDİNÇ, SEÇİL ERDİNÇ, SELAMİ
ERDİNÇ, SEZAİ ERDİNÇ, SULTAN TOKA
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İRFAN ERDİNÇ, CENNET ERDİNÇ, AYŞE ÖZKUZUKIRAN, FATİK YARADILMIŞ, HALİL ERDİNÇ, SULTAN TOKA, LEMAN ERDİNÇ, HIDIR BÜLENT ERDİNÇ, FATMA BUKET GÜNGÖR , CENNET
ERDİNÇ, SALİM ERDİNÇ, SAMİ ERDİNÇ, SELAMİ ERDİNÇ, İLAMİ ERDİNÇ, HATİCE GÜNEŞ,
CEVRİYE ERDİNÇ, NAZLI YARADILMIŞ, NİLGÜN KALENDER, RIZA ERDİNÇ, SEÇİL ERDİNÇ,
GÜLESER GÜNGÖR, HULUSİ ERDİNÇ, ALİ ERDİNÇ, GÜLSEREN ERDİNÇ, HÜSNÜ ERDİNÇ,
GÜLSÜM ERTEKİN, FATMA ERDİNÇ, SULTAN TOKA, HÜLYA ERDİNÇ KEYİK, HAKAN ERDİNÇ,
EMİNE ALTUĞ, NECLA ERDİNÇ, ERHAN ERDİNÇ, HEDAYİ ERDİNÇ,
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|
9
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2023/429
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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185, 186
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TARLA, DİREK YERİ
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ABDULLAH AĞYAR, ABDULLAH OĞLU SAFFET, ANAKIZ AĞYAR, ANAKIZ BAL, BAYRAM AĞYAR, BAYRAM BAL,
BEHİCE KAYA, BURAK HASAN BAL, HAFİZE ŞAHİN, HALİL GÜNAL, HALİME ATEŞ, İBRAHİM GÜNAL, İSMET BAL, MEHMET EROL, MEHMET GÜNAL, MUSTAFA OĞLU HAFİF, NAKİHAN DENİZ, NAZİK MİRASÇILARI, NERİMAN
ZENGİN, NESLİHAN GÜNAL, NEVİN ZENGİN, ÖMER OĞLU MAZHAR, PERİHAN KILIÇ, SANİYE EROL, SIRMA BAL,
SÜRÜYE TEKİN, ÜMMÜHAN BAL
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), SANİYE EROL, ANAKIZ AĞYAR, SIRMA BAL, NAZİK, ÜMMÜHAN BAL, SAFFET, MEHMET EROL, HALİME ATEŞ, ANAKIZ BAL, MAZHAR, HAFİF, HAFİZE ŞAHİN, İSMET BAL, BAYRAM BAL, NERİMAN ZENGİN, BAYRAM AĞYAR, BEHİCE KAYA, ABDULLAH AĞYAR,ABDULLAH AĞYAR, PERİHAN KILIÇ, NEVİN ZENGİN, SÜRÜYE TEKİN, MEHMET GÜNAL, İBRAHİM GÜNAL, HALİL GÜNAL, NESLİHAN GÜNAL,
NAKİHAN DENİZ, BURAK HASAN BAL
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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10
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2023/431
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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103
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11, 12
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TARLA, DİREK YERİ
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VEYİS YARADILMIŞ, ALİŞAN ÖNKOL, FATİK KOLCU, KADIN KIYAK
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), VEYİS YARADILMIŞ, ALİŞAN ÖNKOL,
FATİK KOLCU, KADIN KIYAK VEYİS YARADILMIŞ, SULTAN ERENSOY, AHMET DEDE ÖNKOL, KUDRET ÖNKOL, NASİP YARADILMIŞ, ABİDİN YARADILMIŞ, HAYDAR TOKA, HÜSEYİN TOKA,
ALİ EKBER TOKA, SAKİNE TOKA
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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11
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2023/435
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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171
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TARLA
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AYŞE ÇİFTCİ, EMİNE MERCAN, FATMA ÇİFTÇİ, FETHİYE ÖZBAY, HANIM ÇİFTÇİ, HATİCE KAYAHAN, KADİR ÇİFTCİ, MİTAT MERCAN, NACİYE KAYAHAN, NİHAT MERCAN, NURTEN İLCIHAN, OSMAN ÇİFTCİ, SELMA ÇELİMLİ, ŞAZİYE
BOZKURT
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Ben amerikaya taşındığımda evimi boşalttığım esnada evrak çantamı teyzeme hediye ettim. Ancak eşyalar toplu halde babamın evine gittiği için bu çanta da o eşyalarla gitti. Babamın da benim çantayı teyzeme hediye ettiğimden haberi olmadığı için teyzemin çantayı almasına babam kızmış. Çanta nerde diye anneme sormuş. Bunun üzerine annem boşanmaya karar vermiş.
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
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12
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2023/437
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ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ
EĞRİEKİN MAHALLESİ
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102
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14
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TARLA
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ERSİN KANTAŞ, FATMA EROL, MUHARREM KANTAŞ, SALİH KANTAŞ, SIDDIKA KANTAŞ,
SİBEL GÖZ, AŞIR KARASER, FADİK TAŞCIOĞLU
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ERSİN KANTAŞ, MUHARREM KANTAŞ, SALİH KANTAŞ, FATMA EROL, SIDDIKA KANTAŞ,
SİBEL GÖZ, RIZA KARASER, ERDOĞAN KARASER, EMİRE KOLAY, FADİK TAŞCIOĞLU, DUDU
AKTAŞ, YETER AKSOY, HALİL İBRAHİM ALTINTAŞ, HATİCE GÜLLÜ, AŞIR KARASER, EROL
KARASER, SERPİL ÖZTAŞ,
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TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
Basın No: ILN01871738
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