T.C. ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESASNO : 2022/326

KARAR NO : 2022/744

HAKİM : DİLEK BENGİ ERDAL 36890

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : NERİMAN SUBAŞ 59414

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan suçundan sanık Ersoy ÜSTÜNDAĞ (TC:51940714304) hakkında görülen dava dosyasının tetkikinde, sanığın açık adresinin tespit edilemediği görülmekle, dosya incelendi;

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık Ersoy ÜSTÜNDAĞ hakkında mahkememizden verilen 07/11/2022 tarih ve 2022/326 Esas 2022/744 sayılı Gerekçeli Kararı ile Sanığın TCK.nun 125/1-2 (3)Üç kez . 62/1.(Üç) 3 kez.CMK.251/3. (Üç) 3 kez. TCK.52/2.(Üç)3 kez. 1120.-TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına (Üç) 3kez. CMK.nun 231.md.uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (Üç) 3kez. dair verilen hükmün Tebligat Kanunun 28. göre İlanen Tebliğine,

Tebligat tüzüğünün 46 ve müteakip maddelerine uygun olarak düzenlenecek ilan metninin yayımlanması için kararımızla birlikte Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

Tebligat Kanununu 31 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılmasına ayrıca ilan metninin bir örneğinin mahkemeler divanhanesine asılmasına,

Öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline karar verildi.

Basın No: ILN01871442

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