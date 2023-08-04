T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Giresun,Merkez,Samanlık kıranı Mah. 1636 Ada, 19 Parsel:Tarla vasfındadır. A-4 katlı konut alanında imar planında kalmaktadır. parsel hisseli olup üzerinde mesken olarak kullanılan üç adet yapı vardır. parsel şehir imar planı içerisinde kalmaktadır. Parsel kadastro parseli olup imar planında konut sahasındadır. Parselin belli kısmı yolda kalmaktadır. Parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma yoktur. Alt yapı hizmetleri faal durumda değildir. Parselin batı cephesinde imar planına göre yol vardır. Parsel mevki olarak eğimli konumdadır. Parsel üzerine imar durumuna göre bodrum hariç 4 katlı yapı yapılmaktadır.

Yüzölçümü : 2.293,31 m2 İmar Durumu : konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.615.288,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:00

01/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01872550

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