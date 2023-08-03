T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi,

MEVKİİ : Takanlı Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 141

PARSEL NO : 6

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :1- EMİNE ŞAHİN-13667389272

2- HÜSEYİN HÖBEZ-41257356250

3- REFİKA ŞAHİN-13574392396

4- SELÇUK HÖBEZ-41170359178

5- YÜKSEL HÖBEZ-41215357626

6- ZARİFE HÖBEZ-41266355978

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili,Mezitli İlçesi, TakanlıMahallesi, 141 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/01/2023