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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 00:03 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 00:03

İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 16 Ağustos 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No

 Mahalle Ada Parsel Bina Adı Blok Kat Daire

No

 Cephe Taşınmaz

Cinsi

 Alan

(m2)

 Muhammen

Bedel

 Geçici

Teminat
1 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 7 27 KDG Mesken(3+1) 175 1.970.000 60.000
2 Kazımkarabekir 13293 1 Destan C 13 50 DBK Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000
3 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 12 48 GDB Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000
4 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 12 47 KDG Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000
5 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 11 44 DBK Mesken(3+1) 175 1.850.000 60.000
6 Kazımkarabekir 8502 8 Özdin Park Elit A 1 1 KB Mesken(3+1) 175 1.725.000 60.000
7 Kazımkarabekir 13105 1 Malazgirt D 1 2 KB Mesken(3+1) 175 1.680.000 60.000
8 Kazımkarabekir 13103 2 Ayyıldız A 3 8 DBK Mesken(3+1) 155 1.650.000 60.000
9 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 13 49 KB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000
10 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 13 52 GB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000
11 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 1 4 GB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
12 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 12 48 GB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000
13 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 12 47 GD Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000
14 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 3 11 GD Mesken(3+1) 155 1.750.000 60.000
15 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 1 1 KB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
16 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 1 2 KD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
17 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı D 1 4 GD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
18 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi A A 1 1 GB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
19 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi C C 1 2 KD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
20 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi C C 1 3 GD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000
21 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 10 60 K Mesken(2+1) 125 1.400.000 45.000
22 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 9 54 K Mesken(2+1) 125 1.400.000 45.000
23 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 8 45 B Mesken(2+1) 125 1.350.000 45.000
24 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 7 42 D Mesken(2+1) 125 1.350.000 45.000
25 Anbar 13052 1 Eylül C 5 31 KB Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000
26 Anbar 13052 1 Eylül C 5 32 KD Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000
27 Anbar 13052 1 Eylül C 1 6 B Mesken(2+1) 120 950.000 35.000
28 Anbar 13052 1 Eylül C 1 9 D Mesken(2+1) 120 950.000 35.000
29 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 46 GB Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000
30 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 49 KD Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000
31 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 51 G Mesken(2+1) 120 990.000 35.000
32 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 1 9 G Mesken(2+1) 120 950.000 35.000
33 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 1 KB Mesken(2+1) 130 890.000 35.000
34 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 3 KD Mesken(2+1) 130 890.000 35.000
35 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 2 K Mesken(2+1) 120 850.000 35.000

  1. İhale 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN01866399

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