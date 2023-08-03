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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 16 Ağustos 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Bina Adı Blok Kat Daire No Cephe Taşınmaz Cinsi Alan (m2) Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 7 27 KDG Mesken(3+1) 175 1.970.000 60.000 2 Kazımkarabekir 13293 1 Destan C 13 50 DBK Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000 3 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 12 48 GDB Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000 4 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 12 47 KDG Mesken(3+1) 175 1.870.000 60.000 5 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 11 44 DBK Mesken(3+1) 175 1.850.000 60.000 6 Kazımkarabekir 8502 8 Özdin Park Elit A 1 1 KB Mesken(3+1) 175 1.725.000 60.000 7 Kazımkarabekir 13105 1 Malazgirt D 1 2 KB Mesken(3+1) 175 1.680.000 60.000 8 Kazımkarabekir 13103 2 Ayyıldız A 3 8 DBK Mesken(3+1) 155 1.650.000 60.000 9 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 13 49 KB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000 10 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 13 52 GB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000 11 Kazımkarabekir 12143 3 Ihlamur B 1 4 GB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 12 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 12 48 GB Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000 13 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 12 47 GD Mesken(3+1) 155 1.700.000 60.000 14 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 3 11 GD Mesken(3+1) 155 1.750.000 60.000 15 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 1 1 KB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 16 Kazımkarabekir 13296 1 Berke Park B 1 2 KD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 17 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı D 1 4 GD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 18 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi A A 1 1 GB Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 19 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi C C 1 2 KD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 20 Kazımkarabekir 13105 1 Kar Sitesi C C 1 3 GD Mesken(3+1) 155 1.690.000 60.000 21 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 10 60 K Mesken(2+1) 125 1.400.000 45.000 22 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 9 54 K Mesken(2+1) 125 1.400.000 45.000 23 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 8 45 B Mesken(2+1) 125 1.350.000 45.000 24 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 7 42 D Mesken(2+1) 125 1.350.000 45.000 25 Anbar 13052 1 Eylül C 5 31 KB Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000 26 Anbar 13052 1 Eylül C 5 32 KD Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000 27 Anbar 13052 1 Eylül C 1 6 B Mesken(2+1) 120 950.000 35.000 28 Anbar 13052 1 Eylül C 1 9 D Mesken(2+1) 120 950.000 35.000 29 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 46 GB Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000 30 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 49 KD Mesken(2+1) 130 1.090.000 35.000 31 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 8 51 G Mesken(2+1) 120 990.000 35.000 32 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B 1 9 G Mesken(2+1) 120 950.000 35.000 33 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 1 KB Mesken(2+1) 130 890.000 35.000 34 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 3 KD Mesken(2+1) 130 890.000 35.000 35 Anbar 13052 1 Hacı Bayram Veli B Z 2 K Mesken(2+1) 120 850.000 35.000

İhale 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN01866399

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