KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 16 Ağustos 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
|Sıra
No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Bina Adı
|Blok
|Kat
|Daire
No
|Cephe
|Taşınmaz
Cinsi
|Alan
(m2)
|Muhammen
Bedel
|Geçici
Teminat
|1
|Kazımkarabekir
|13293
|1
|Öykü
|A
|7
|27
|KDG
|Mesken(3+1)
|175
|1.970.000
|60.000
|2
|Kazımkarabekir
|13293
|1
|Destan
|C
|13
|50
|DBK
|Mesken(3+1)
|175
|1.870.000
|60.000
|3
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|B
|12
|48
|GDB
|Mesken(3+1)
|175
|1.870.000
|60.000
|4
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|B
|12
|47
|KDG
|Mesken(3+1)
|175
|1.870.000
|60.000
|5
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|E
|11
|44
|DBK
|Mesken(3+1)
|175
|1.850.000
|60.000
|6
|Kazımkarabekir
|8502
|8
|Özdin Park Elit
|A
|1
|1
|KB
|Mesken(3+1)
|175
|1.725.000
|60.000
|7
|Kazımkarabekir
|13105
|1
|Malazgirt
|D
|1
|2
|KB
|Mesken(3+1)
|175
|1.680.000
|60.000
|8
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Ayyıldız
|A
|3
|8
|DBK
|Mesken(3+1)
|155
|1.650.000
|60.000
|9
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Ihlamur
|B
|13
|49
|KB
|Mesken(3+1)
|155
|1.700.000
|60.000
|10
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Ihlamur
|B
|13
|52
|GB
|Mesken(3+1)
|155
|1.700.000
|60.000
|11
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Ihlamur
|B
|1
|4
|GB
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|12
|Kazımkarabekir
|13296
|1
|Berke Park
|B
|12
|48
|GB
|Mesken(3+1)
|155
|1.700.000
|60.000
|13
|Kazımkarabekir
|13296
|1
|Berke Park
|B
|12
|47
|GD
|Mesken(3+1)
|155
|1.700.000
|60.000
|14
|Kazımkarabekir
|13296
|1
|Berke Park
|B
|3
|11
|GD
|Mesken(3+1)
|155
|1.750.000
|60.000
|15
|Kazımkarabekir
|13296
|1
|Berke Park
|B
|1
|1
|KB
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|16
|Kazımkarabekir
|13296
|1
|Berke Park
|B
|1
|2
|KD
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|17
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|D
|1
|4
|GD
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|18
|Kazımkarabekir
|13105
|1
|Kar Sitesi A
|A
|1
|1
|GB
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|19
|Kazımkarabekir
|13105
|1
|Kar Sitesi C
|C
|1
|2
|KD
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|20
|Kazımkarabekir
|13105
|1
|Kar Sitesi C
|C
|1
|3
|GD
|Mesken(3+1)
|155
|1.690.000
|60.000
|21
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Erciyes Park
|D
|10
|60
|K
|Mesken(2+1)
|125
|1.400.000
|45.000
|22
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Erciyes Park
|D
|9
|54
|K
|Mesken(2+1)
|125
|1.400.000
|45.000
|23
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|8
|45
|B
|Mesken(2+1)
|125
|1.350.000
|45.000
|24
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|7
|42
|D
|Mesken(2+1)
|125
|1.350.000
|45.000
|25
|Anbar
|13052
|1
|Eylül
|C
|5
|31
|KB
|Mesken(2+1)
|130
|1.090.000
|35.000
|26
|Anbar
|13052
|1
|Eylül
|C
|5
|32
|KD
|Mesken(2+1)
|130
|1.090.000
|35.000
|27
|Anbar
|13052
|1
|Eylül
|C
|1
|6
|B
|Mesken(2+1)
|120
|950.000
|35.000
|28
|Anbar
|13052
|1
|Eylül
|C
|1
|9
|D
|Mesken(2+1)
|120
|950.000
|35.000
|29
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|8
|46
|GB
|Mesken(2+1)
|130
|1.090.000
|35.000
|30
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|8
|49
|KD
|Mesken(2+1)
|130
|1.090.000
|35.000
|31
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|8
|51
|G
|Mesken(2+1)
|120
|990.000
|35.000
|32
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|1
|9
|G
|Mesken(2+1)
|120
|950.000
|35.000
|33
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|Z
|1
|KB
|Mesken(2+1)
|130
|890.000
|35.000
|34
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|Z
|3
|KD
|Mesken(2+1)
|130
|890.000
|35.000
|35
|Anbar
|13052
|1
|Hacı Bayram Veli
|B
|Z
|2
|K
|Mesken(2+1)
|120
|850.000
|35.000
- İhale 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
Basın No: ILN01866399
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