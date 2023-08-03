İLAN GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ ESAS: 2022/1072

Davacı, MEDİNE MÜNEVVER ÇALI HAC ALİ ileDavalı, FAYSAL HAC ALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet davası nedeniyle; Davalı ile 01/02/2021 tarihinde görücü usulü ile tanışıp evlendiği, bu evlilikten bir çocukları olduğunu, davacı eşinin haysiyetsiz hayat sürme anlayışı ile şiddete meyilli oluşundan dolayı boşanma kararı aldığını, davacı evlendikten sonra davalının uyuşturucu kullandığını öğrendiğini, uyuşturucu kullandığı için sürekli gergin ve agresif bir karakterde olduğunu, yaşanan en son olayda müvekkil davalıdan şiddet gördüğünü ve davalıyı karakola şikayet ettiğini beyan ederek velayetlerin davacı babaya verilmesini talep ve dava etmiştir.DAVALI: FAYSAL HAC ALİ - 99041334632

Davalının bu tebliğe karşılık 2 hafta içerisinde cevap dilekesi sunabileceği, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğininayrıca İHTAR EDİLMESİNE, ayrıca davalının 30/11/2023 günü saat 09:55'de yapılacakduruşmada kendisini bizzat veya bir vekil ile temsi ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01871504

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