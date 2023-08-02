İ L A N
T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/358 Esas 25/05/2023 Konu : İLANAFİFE DAMAR ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN DAMAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 63970357482
ADI SOYADI : ORHAN DAMAR
BABA ADI : SABRİ
ANA ADI : AFİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1973
DOĞUM YERİ : BEŞİRİ
İKAMETGAH ADRESİ : Cudi Mah. 3533 Sk. No:52 İç Kapı No:1Merkez/ BATMAN
Basın No: ILN01871208
#ilan.gov.tr