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BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 00:01 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 00:06

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T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/358 Esas 25/05/2023 Konu : İLANAFİFE DAMAR ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN DAMAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 63970357482

ADI SOYADI : ORHAN DAMAR

BABA ADI : SABRİ

ANA ADI : AFİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1973

DOĞUM YERİ : BEŞİRİ

İKAMETGAH ADRESİ : Cudi Mah. 3533 Sk. No:52 İç Kapı No:1Merkez/ BATMAN

Basın No: ILN01871208

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