GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/139 Esas

Davacı Gölcük Belediye Başkanlığı ile davalılar Abdulkadir Tanrıverdi, Ayşe Çoban, Büşra Pınar Tanrıverdi, Fatma Yılmaz, Hacere Tuluç, Hasibe Çeviker İlhan, Hüseyin Kaan Betin, Nesibe Bayram, Recep Çağlayan Betin, Ümmühan Sanbay, Yunus Betin, Zeynep Çar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan; Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/139 Esas: davaya konu Kocaeli ili Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi 1699 Ada 8 Parsel (Eski Dumlupınar Mahallesi 81 Ada 85 Parsel, Bodrum kat6 no'lu b.b.) Bodrum kat6 no'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Gölcük Belediye Başkanlığına yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/06/2023

Basın No: ILN01869385

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