GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Giresun Merkez Kayadibi Mahallesi, 1085 ada 155,171,172 nolu parseller, 1378 ada 16,17,18,19 nolu parseller, 1539 ada 1,2,8 nolu parseller, 1541 ada 1,12 nolu parseller, 1542 ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parseller, 2064 ada 1,2,3,6,7,8,9,10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait arazi ve arsa düzenlemesine ait tüm belgeler Belediye Encümeninin 25/07/2023 tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanarak 27/07/2023-28/08/2023 tarihleri arasında Belediye İlan panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Kayadibi Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.

Basın No: ILN01869341

#ilan.gov.tr