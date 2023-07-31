T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/436 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 21/07/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 06/09/2023 SAAT: 09:30

Dosya No: Mahalle/Köy: Ada/Parsel: Malik: Kamulaştırılacak Alan m2'si: 2023/436 Yavuz Mah. 499/21 Rukiye-Ayşe-Fatma 586,75 m2 daimi irtifak hakkı 2023/437 Yavuz Mah. 499/22 Enis Çakar Derya Aykut Enis Temizöz Hanife Temizöz Serdar Aral Ali Erdal Aral Serpil Dinç 797,90 m2 daimi irtifak hakkı 2,38 m2 pilon yeri 2023/438 Yavuz Mah. 499/30 Şenol Eras Burçin Cantürk 1424,72 m2 daimi irtifak hakkı 6,10 m2 pilon yeri 2023/439 Yavuz Mah. 499/41 Nevruz Doğan 1167,19 m2 daimi irtifak hakkı 2,10 m2 pilon yeri 2023/440 Yavuz Mah. 499/32 Çiğdem Şirin Ayşe Gülcan Pakkan Hüseyin Şirin Erkan Şirin Nurcan Günay Sevgi Çetiner Gülsüm Şirin Serkan Şirin Serkan Şirin Fatma Özcan Fatma Kala Gülcemal Yıldırım Merdali Güler Erdinç Öztürk Döndü Erol Leman Sönmez Dilek Sönmez Feyzi Öztürk Hasan Öztürk Mehmetcan Öztürk Cafer Öztürk Pembe Öztürk Abbas Dede Sultan Ay Emrah Karakan Osman Karakan Mehmet Karakan Şule Daşdemir Özkan Şahin Yurdagül Şahin 121,23 m2 daimi irtifak hakkı 2023/441 Yavuz Mah. 499/40 Abdullah Bakkal Ali Bakkal Ayşe Bintaş 599,27 m2 daimi irtifak hakkı 3,58 m2 pilon yeri 2023/442 Yavuz Mah. 499/39 Ahmet Tavşanoğlu Çetin Tavşanoğolu Mehmet Tavşanoğlu Metin Tavşanoğlu Selim Ozan Dinçkal Şerife Tavşanoğlu Süleyman 495,70 m2 daimi irtifak hakı 1,71 m2 pilon yeri 2023/443 Yavuz Mah. 499/37 Dilber Baş Güler Karataş Selami Özden 1274,08 m2 daimi irtifak hakkı 2023/444 Yavuz Mah. 503/53 Gülten Bayram Mefail Özkan Mesur Özkan Necip Özkan Şezayir Özkan 821,70 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/445 Yavuz Mah. 503/41 Hicaz Cemil Rabuş 566,37 m2 daimi irtifak hakkı 2023/446 Yavuz Mah. 503/43 Mustafa İnce 1315,49 m2 daimi irtifak hakkı 5,76 m2 pilon yeri 2023/447 Yavuz Mah. 503/44 Fatma İbrahim Ülkü Rüdül Ülkü Bahriye Aslan Sefer Ülkü Mustafa Ülkü Zühal Ülkü Berna Ülkü Büşra Ülkü 911,44 m2 daimi irtifak hakı 5,29 m2 pilon yeri 2023/448 Yavuz Mah. 503/31 Menşur Özkan Şezayir Özkan Gülten Bayram Mefail Özkan Necip Özkan 1229,78 m2 daimi irtifak hakı 2,34 m2 pilon yeri 2023/449 Yavuz Mah. 503/28 Adil Gökhan Yenici 170,11 m2 daimi irtifak hakı 2023/450 YavuzMah. 501/3 Ayşe Dalkılıç Burak Ümitçi Ebru Yeşilmen Hatice Karataş Hikmet Ümitçi RAbia Sena Ümitçi Yeliz Can 17,13 m2 daimi irtifak hakkı 5,39 m2 pilon yeri 2023/451 Yavuz Mah. 501/7 Ali Atıcı 34,12 m2 daimi irtifak hakkı 10,72 m2 pilon yeri 2023/452 Yavuz Mah. 501/8 Nurettin Nergiz 961,68 m2 daimi irtifak hakkı 1,76 m2 pilon yeri 2023/453 Yavuz Mah. 501/9 Hayrettin Nergiz 76,07 m2 daimi irtifak hakkı 4,62 m2 pilon yeri 2023/454 Yavuz Mah. 501/10 Ahmet Aslanbay Aslı İlhan Gamze Güngör Gülden Aslanbay Pekmen Gülten Aslanbay HafizeGüman İhlas Aslanbay Lebibe Ökmenler Metin Ökmenler Neşe Aslanbay Nurten Ökmenler Pınar Ökmenler 1874,99 m2 daimi irtifak hakkı 9,08 m2 pilon yeri 2023/456 Yavuz Mah. 503/54 Recep Hasan Nuriye Emine Halil İbrahim Emine Tahirukaj Fahrettin Hazar Nermin Kalkan Nurettin Hazar Ömür Hazar Perihan Sezer Recep Hazar Selahattin Hazar 1023,29 m2 daimi irtifakhakkı 10,24 m2 pilon yeri 2023/457 Gündoğdu Mah. 197/8 Günal Deveci 28,8 m2 daimi irtifak hakkı 9,00 m2 pilon yeri 2023/458 Gündoğdu Mah. 197/7 Sultan Metin 722,52 m2 daimi irtifak hakkı 2023/459 Gündoğdu Mah. 196/75 Günal Deveci 2573,29 m2 daimi irtifak hakkı 22,07 m2 pilon yeri 2023/460 Gündoğdu Mah. 196/37 Galip Topçu 1015,92 m2 daimi irtifak hakık ve 11,24 m2 pilon yeri 2023/461 Gündoğdu Mah. 196/36 Behçet Burmacı Dilek Ermantaş Eşref Burmacı 362,35 m2 daimi irtifak hakkı 4,52 m2 pilon yeri 2023/462 Gündoğdu Mah. 196/34 Rabiye Ural 240,85 m2 daimi irtifak hakkı 5,09 m2 pilon yeri 2023/463 Gündoğdu Mah. 196/20 Günal Deveci 480,97 m2 daimi irtifak hakkı 2023/464 Gündoğdu Mah. 196/19 Ahmet Kızıldağ MustafaCömertoğlu 222,21 m2daimi irtifak hakkı 2023/465 Gündoğdu Mah. 196/21 Ayşe Uzun Seçil Sancak Güzelaydın Ümit Akpulat 765,88m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri 2023/466 Gündoğdu Mah. 196/23 Aslıhan Mumcu 393,86 m2 daimi irtifak hakkı 2023/467 Gündoğdu Mah. 196/24 Gökhan Mumcu 361,57 m2 daimi irtifak hakkı 1,63 m2 pilon yeri 2023/468 Gündoğdu Mah. 196/18 Ahmet Filiz 67,54 m2 daimi irtifak hakkı 0,32 m2 pilon yeri 2023/469 Gündoğdu Mah. 196/16 Nuray Erdoğan 883,93 m2 daimi irtifak hakkı 14,53 m2 pilon yeri 2023/470 Gündoğdu Mah. 196/17 Faruk Demirel Ferihan Veznikli Nevin Görgel 442,77 m2 daimi irtifak hakkı 4,16 m2 pilon yeri 2023/471 Gündoğdu Mah. 196/7 Ahmet Kızıldağ Murat Kızıldağ 1782,65 m2 daimi irtifak hakkı 10,74 m2 pilon yeri 2023/472 Gündoğdu Mah. 196/6 Adile Öztürk Ahmet Ali Elitaş Fatma Başol Harun Elitaş Hasan Karaevli Hüseyin Karaevli Rafet Karaevli Ulviye Eren 617,62 m2 daimi irtifak hakkı 2023/473 Kayı Mah. 0/667 Recep Lale 2241,97 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/474 Kayı Mah. 0/669 Nurten Yavuzçiftçi 1632,59 m2 daimi irtifak hakkı 9,61 m2 pilon yeri 2023/475 Kayı Mah. 0/673 Kadir Ali Yücelsin 1403,01m2 daimi irtifak hakkı 2023/476 Kayı Mah. 0/674 Bahattin Büyükadalı Yavaş Sabahattin Büyükadalı Emine Büyükadalı Yavaş 1405,31 m2 dimi irtifak hakkı 10,58 m2 pilon yeri 2023/477 Kayı Mah. 0/677 Mahmut Nedim Gündoğar Lütfi Ozan Canbaz 820,98 m2 daimi irtifak hakkı 2023/478 Kayı Mah. 0/678 Ahmet Yiğiter 1221,5 m2 daimi irtifak hakkı 13,53 m2 pilon yeri 2023/479 Kayı Mah. 0/679 Yeşim Çömez 223,31 m2 daimi irtifak hakkı 1,98 m2 pilon yeri 2023/480 Kayı Mah. 0/1462 Yeşim Çömez 267,51 m2 daimi irtifak hakkı 2023/481 Kayı Mah. 0/662 Bahattin Büyükadalı Emine Büyükadalı Yavaş Sabahat Büyükadalı 184,53 m2 daimi irtifak hakkı 2023/482 Kayı Mah. 0/694 İsmail Yavuzçiftçi 1151,53 m2 daimi irtifak hakkı 4,11 m2 pilon yeri 2023/483 Kayı Mah. 0/693 Fatma Sakallı Mahmure Yakut 3405,55 m2 daimi irtifak hakkı 17,05 m2 pilon yeri 2023/484 Kayı Mah. 0/692 Remzi Sakallı 1541,08 m2 daimi irtifak hakkı 2023/486 Gündoğdu Mah. 196/22 Nurgül Metiner Seçil Sancak Güzelaydın 492,67 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/487 Kayı Mah. 0/985 Alaettin Engin 96,50 m2 daimi irtifak hakkı 2023/488 Kayı Mah. 0/403 İsmail Yavuzçiftçi Nihal Yavuzçiftçi 1088,12 m2 daimi irtifak hakkı 2023/489 Kayı Mah. 0/402 İsmail Yavuzçiftçi Nihal Yavuzçiftçi 949,37 m2 daimi irtifak hakkı 2023/490 Kayı Mah. 0/401 Sebat Karaevli Hüseyin Karaevli 810,43 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/491 Kılavuzlu Mah. 0/8 Cemil Çakır 765,43 m2 daimi irtifak hakkı 9,61 m2 pilon yeri 2023/492 Kılavuzlu Mah. 0/9 Cemil Çakır 299,61 m2 daimi irtifak hakkı 2023/493 Kılavuzlu Mah. 0/21 Sahra Gür 670,83 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/494 Kılavuzlu Mah. 0/20 Fatmagül İnal Murat İnal Nihat İnal 729,39 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/495 Kılavuzlu Mah. 0/11 Mukadder Tiryaki 92,88 m2 daimi irtifak hakkı 2023/496 Kılavuzlu Mah. 0/16 Şeref Çetin 820,03 m2 daimi irtifak hakkı 2023/497 Kılavuzlu Mah. 0/12 Deniz Çetin Emir Zehra Üstün 618,66 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/498 Kılavuzlu Mah. 0/13 Nazif İnal 744,55 m2 daimi irtifak hakkı 10,24 m2 pilon yeri 2023/499 Kılavuzlu Mah. 0/14 Mehmet Engin 781,65 m2 daimi irtifak hakkı

Basın No: ILN01869421

#ilan.gov.tr