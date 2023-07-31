T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/436 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 21/07/2023
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 06/09/2023 SAAT: 09:30
|Dosya No:
|Mahalle/Köy:
|Ada/Parsel:
|Malik:
|Kamulaştırılacak Alan m2'si:
|2023/436
|Yavuz Mah.
|499/21
|Rukiye-Ayşe-Fatma
|586,75 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/437
|Yavuz Mah.
|499/22
|Enis Çakar
Derya Aykut
Enis Temizöz
Hanife Temizöz
Serdar Aral
Ali Erdal Aral
Serpil Dinç
|797,90 m2 daimi irtifak hakkı
2,38 m2 pilon yeri
|2023/438
|Yavuz Mah.
|499/30
|Şenol Eras
Burçin Cantürk
|1424,72 m2 daimi irtifak hakkı
6,10 m2 pilon yeri
|2023/439
|Yavuz Mah.
|499/41
|Nevruz Doğan
|1167,19 m2 daimi irtifak hakkı
2,10 m2 pilon yeri
|2023/440
|Yavuz Mah.
|499/32
|Çiğdem Şirin
Ayşe Gülcan Pakkan
Hüseyin Şirin
Erkan Şirin
Nurcan Günay
Sevgi Çetiner
Gülsüm Şirin
Serkan Şirin
Serkan Şirin
Fatma Özcan
Fatma Kala
Gülcemal Yıldırım
Merdali Güler
Erdinç Öztürk
Döndü Erol
Leman Sönmez
Dilek Sönmez
Feyzi Öztürk
Hasan Öztürk
Mehmetcan Öztürk
Cafer Öztürk
Pembe Öztürk
Abbas Dede
Sultan Ay
Emrah Karakan
Osman Karakan
Mehmet Karakan
Şule Daşdemir
Özkan Şahin
Yurdagül Şahin
|121,23 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/441
|Yavuz Mah.
|499/40
|Abdullah Bakkal
Ali Bakkal
Ayşe Bintaş
|599,27 m2 daimi irtifak hakkı
3,58 m2 pilon yeri
|2023/442
|Yavuz Mah.
|499/39
|Ahmet Tavşanoğlu
Çetin Tavşanoğolu
Mehmet Tavşanoğlu
Metin Tavşanoğlu
Selim Ozan Dinçkal
Şerife Tavşanoğlu
Süleyman
|495,70 m2 daimi irtifak hakı
1,71 m2 pilon yeri
|2023/443
|Yavuz Mah.
|499/37
|Dilber Baş
Güler Karataş
Selami Özden
|1274,08 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/444
|Yavuz Mah.
|503/53
|Gülten Bayram
Mefail Özkan
Mesur Özkan
Necip Özkan
Şezayir Özkan
|821,70 m2 daimi irtifak hakkı
5,29 m2 pilon yeri
|2023/445
|Yavuz Mah.
|503/41
|Hicaz Cemil Rabuş
|566,37 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/446
|Yavuz Mah.
|503/43
|Mustafa İnce
|1315,49 m2 daimi irtifak hakkı
5,76 m2 pilon yeri
|2023/447
|Yavuz Mah.
|503/44
|Fatma
İbrahim Ülkü
Rüdül Ülkü
Bahriye Aslan
Sefer Ülkü
Mustafa Ülkü
Zühal Ülkü
Berna Ülkü
Büşra Ülkü
|911,44 m2 daimi irtifak hakı
5,29 m2 pilon yeri
|2023/448
|Yavuz Mah.
|503/31
|Menşur Özkan
Şezayir Özkan
Gülten Bayram
Mefail Özkan
Necip Özkan
|1229,78 m2 daimi irtifak hakı
2,34 m2 pilon yeri
|2023/449
|Yavuz Mah.
|503/28
|Adil Gökhan Yenici
|170,11 m2 daimi irtifak hakı
|2023/450
|YavuzMah.
|501/3
|Ayşe Dalkılıç
Burak Ümitçi
Ebru Yeşilmen
Hatice Karataş
Hikmet Ümitçi
RAbia Sena Ümitçi
Yeliz Can
|17,13 m2 daimi irtifak hakkı 5,39 m2 pilon yeri
|2023/451
|Yavuz Mah.
|501/7
|Ali Atıcı
|34,12 m2 daimi irtifak hakkı
10,72 m2 pilon yeri
|2023/452
|Yavuz Mah.
|501/8
|Nurettin Nergiz
|961,68 m2 daimi irtifak hakkı
1,76 m2 pilon yeri
|2023/453
|Yavuz Mah.
|501/9
|Hayrettin Nergiz
|76,07 m2 daimi irtifak hakkı
4,62 m2 pilon yeri
|2023/454
|Yavuz Mah.
|501/10
|Ahmet Aslanbay
Aslı İlhan
Gamze Güngör
Gülden Aslanbay Pekmen
Gülten Aslanbay
HafizeGüman
İhlas Aslanbay
Lebibe Ökmenler
Metin Ökmenler
Neşe Aslanbay
Nurten Ökmenler
Pınar Ökmenler
|1874,99 m2 daimi irtifak hakkı
9,08 m2 pilon yeri
|2023/456
|Yavuz Mah.
|503/54
|Recep Hasan
Nuriye
Emine Halil İbrahim
Emine Tahirukaj
Fahrettin Hazar
Nermin Kalkan
Nurettin Hazar
Ömür Hazar
Perihan Sezer
Recep Hazar
Selahattin Hazar
|1023,29 m2 daimi irtifakhakkı
10,24 m2 pilon yeri
|2023/457
|Gündoğdu Mah.
|197/8
|Günal Deveci
|28,8 m2 daimi irtifak hakkı
9,00 m2 pilon yeri
|2023/458
|Gündoğdu Mah.
|197/7
|Sultan Metin
|722,52 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/459
|Gündoğdu Mah.
|196/75
|Günal Deveci
|2573,29 m2 daimi irtifak hakkı
22,07 m2 pilon yeri
|2023/460
|Gündoğdu Mah.
|196/37
|Galip Topçu
|1015,92 m2 daimi irtifak hakık ve 11,24 m2 pilon yeri
|2023/461
|Gündoğdu Mah.
|196/36
|Behçet Burmacı
Dilek Ermantaş
Eşref Burmacı
|362,35 m2 daimi irtifak hakkı
4,52 m2 pilon yeri
|2023/462
|Gündoğdu Mah.
|196/34
|Rabiye Ural
|240,85 m2 daimi irtifak hakkı
5,09 m2 pilon yeri
|2023/463
|Gündoğdu Mah.
|196/20
|Günal Deveci
|480,97 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/464
|Gündoğdu Mah.
|196/19
|Ahmet Kızıldağ
MustafaCömertoğlu
|222,21 m2daimi irtifak hakkı
|2023/465
|Gündoğdu Mah.
|196/21
|Ayşe Uzun
Seçil Sancak Güzelaydın
Ümit Akpulat
|765,88m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri
|2023/466
|Gündoğdu Mah.
|196/23
|Aslıhan Mumcu
|393,86 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/467
|Gündoğdu Mah.
|196/24
|Gökhan Mumcu
|361,57 m2 daimi irtifak hakkı
1,63 m2 pilon yeri
|2023/468
|Gündoğdu Mah.
|196/18
|Ahmet Filiz
|67,54 m2 daimi irtifak hakkı
0,32 m2 pilon yeri
|2023/469
|Gündoğdu Mah.
|196/16
|Nuray Erdoğan
|883,93 m2 daimi irtifak hakkı
14,53 m2 pilon yeri
|2023/470
|Gündoğdu Mah.
|196/17
|Faruk Demirel
Ferihan Veznikli
Nevin Görgel
|442,77 m2 daimi irtifak hakkı
4,16 m2 pilon yeri
|2023/471
|Gündoğdu Mah.
|196/7
|Ahmet Kızıldağ
Murat Kızıldağ
|1782,65 m2 daimi irtifak hakkı
10,74 m2 pilon yeri
|2023/472
|Gündoğdu Mah.
|196/6
|Adile Öztürk
Ahmet Ali Elitaş
Fatma Başol
Harun Elitaş
Hasan Karaevli
Hüseyin Karaevli
Rafet Karaevli
Ulviye Eren
|617,62 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/473
|Kayı Mah.
|0/667
|Recep Lale
|2241,97 m2 daimi irtifak hakkı
5,29 m2 pilon yeri
|2023/474
|Kayı Mah.
|0/669
|Nurten Yavuzçiftçi
|1632,59 m2 daimi irtifak hakkı
9,61 m2 pilon yeri
|2023/475
|Kayı Mah.
|0/673
|Kadir Ali Yücelsin
|1403,01m2 daimi irtifak hakkı
|2023/476
|Kayı Mah.
|0/674
|Bahattin Büyükadalı Yavaş
Sabahattin Büyükadalı
Emine Büyükadalı Yavaş
|1405,31 m2 dimi irtifak hakkı
10,58 m2 pilon yeri
|2023/477
|Kayı Mah.
|0/677
|Mahmut Nedim Gündoğar
Lütfi Ozan Canbaz
|820,98 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/478
|Kayı Mah.
|0/678
|Ahmet Yiğiter
|1221,5 m2 daimi irtifak hakkı
13,53 m2 pilon yeri
|2023/479
|Kayı Mah.
|0/679
|Yeşim Çömez
|223,31 m2 daimi irtifak hakkı
1,98 m2 pilon yeri
|2023/480
|Kayı Mah.
|0/1462
|Yeşim Çömez
|267,51 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/481
|Kayı Mah.
|0/662
|Bahattin Büyükadalı
Emine Büyükadalı Yavaş
Sabahat Büyükadalı
|184,53 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/482
|Kayı Mah.
|0/694
|İsmail Yavuzçiftçi
|1151,53 m2 daimi irtifak hakkı
4,11 m2 pilon yeri
|2023/483
|Kayı Mah.
|0/693
|Fatma Sakallı
Mahmure Yakut
|3405,55 m2 daimi irtifak hakkı
17,05 m2 pilon yeri
|2023/484
|Kayı Mah.
|0/692
|Remzi Sakallı
|1541,08 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/486
|Gündoğdu Mah.
|196/22
|Nurgül Metiner
Seçil Sancak Güzelaydın
|492,67 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
|2023/487
|Kayı Mah.
|0/985
|Alaettin Engin
|96,50 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/488
|Kayı Mah.
|0/403
|İsmail Yavuzçiftçi
Nihal Yavuzçiftçi
|1088,12 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/489
|Kayı Mah.
|0/402
|İsmail Yavuzçiftçi
Nihal Yavuzçiftçi
|949,37 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/490
|Kayı Mah.
|0/401
|Sebat Karaevli
Hüseyin Karaevli
|810,43 m2 daimi irtifak hakkı
5,29 m2 pilon yeri
|2023/491
|Kılavuzlu Mah.
|0/8
|Cemil Çakır
|765,43 m2 daimi irtifak hakkı
9,61 m2 pilon yeri
|2023/492
|Kılavuzlu Mah.
|0/9
|Cemil Çakır
|299,61 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/493
|Kılavuzlu Mah.
|0/21
|Sahra Gür
|670,83 m2 daimi irtifak hakkı
5,29 m2 pilon yeri
|2023/494
|Kılavuzlu Mah.
|0/20
|Fatmagül İnal
Murat İnal
Nihat İnal
|729,39 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
|2023/495
|Kılavuzlu Mah.
|0/11
|Mukadder Tiryaki
|92,88 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/496
|Kılavuzlu Mah.
|0/16
|Şeref Çetin
|820,03 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/497
|Kılavuzlu Mah.
|0/12
|Deniz Çetin Emir
Zehra Üstün
|618,66 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
|2023/498
|Kılavuzlu Mah.
|0/13
|Nazif İnal
|744,55 m2 daimi irtifak hakkı 10,24 m2 pilon yeri
|2023/499
|Kılavuzlu Mah.
|0/14
|Mehmet Engin
|781,65 m2 daimi irtifak hakkı
Basın No: ILN01869421
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