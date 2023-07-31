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TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 00:01 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 07:09

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/436 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 21/07/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 06/09/2023 SAAT: 09:30

Dosya No: Mahalle/Köy: Ada/Parsel: Malik: Kamulaştırılacak Alan m2'si:
2023/436 Yavuz Mah. 499/21 Rukiye-Ayşe-Fatma 586,75 m2 daimi irtifak hakkı
2023/437 Yavuz Mah. 499/22 Enis Çakar

Derya Aykut

Enis Temizöz

Hanife Temizöz

Serdar Aral

Ali Erdal Aral

Serpil Dinç

 797,90 m2 daimi irtifak hakkı

2,38 m2 pilon yeri
2023/438 Yavuz Mah. 499/30 Şenol Eras

Burçin Cantürk

 1424,72 m2 daimi irtifak hakkı

6,10 m2 pilon yeri
2023/439 Yavuz Mah. 499/41 Nevruz Doğan 1167,19 m2 daimi irtifak hakkı

2,10 m2 pilon yeri
2023/440 Yavuz Mah. 499/32 Çiğdem Şirin

Ayşe Gülcan Pakkan

Hüseyin Şirin

Erkan Şirin

Nurcan Günay

Sevgi Çetiner

Gülsüm Şirin

Serkan Şirin

Serkan Şirin

Fatma Özcan

Fatma Kala

Gülcemal Yıldırım

Merdali Güler

Erdinç Öztürk

Döndü Erol

Leman Sönmez

Dilek Sönmez

Feyzi Öztürk

Hasan Öztürk

Mehmetcan Öztürk

Cafer Öztürk

Pembe Öztürk

Abbas Dede

Sultan Ay

Emrah Karakan

Osman Karakan

Mehmet Karakan

Şule Daşdemir

Özkan Şahin

Yurdagül Şahin

 121,23 m2 daimi irtifak hakkı
2023/441 Yavuz Mah. 499/40 Abdullah Bakkal

Ali Bakkal

Ayşe Bintaş

 599,27 m2 daimi irtifak hakkı

3,58 m2 pilon yeri
2023/442 Yavuz Mah. 499/39 Ahmet Tavşanoğlu

Çetin Tavşanoğolu

Mehmet Tavşanoğlu

Metin Tavşanoğlu

Selim Ozan Dinçkal

Şerife Tavşanoğlu

Süleyman

 495,70 m2 daimi irtifak hakı

1,71 m2 pilon yeri
2023/443 Yavuz Mah. 499/37 Dilber Baş

Güler Karataş

Selami Özden

 1274,08 m2 daimi irtifak hakkı
2023/444 Yavuz Mah. 503/53 Gülten Bayram

Mefail Özkan

Mesur Özkan

Necip Özkan

Şezayir Özkan

 821,70 m2 daimi irtifak hakkı

5,29 m2 pilon yeri
2023/445 Yavuz Mah. 503/41 Hicaz Cemil Rabuş 566,37 m2 daimi irtifak hakkı
2023/446 Yavuz Mah. 503/43 Mustafa İnce 1315,49 m2 daimi irtifak hakkı

5,76 m2 pilon yeri
2023/447 Yavuz Mah. 503/44 Fatma

İbrahim Ülkü

Rüdül Ülkü

Bahriye Aslan

Sefer Ülkü

Mustafa Ülkü

Zühal Ülkü

Berna Ülkü

Büşra Ülkü

 911,44 m2 daimi irtifak hakı

5,29 m2 pilon yeri
2023/448 Yavuz Mah. 503/31 Menşur Özkan

Şezayir Özkan

Gülten Bayram

Mefail Özkan

Necip Özkan

 1229,78 m2 daimi irtifak hakı

2,34 m2 pilon yeri
2023/449 Yavuz Mah. 503/28 Adil Gökhan Yenici 170,11 m2 daimi irtifak hakı
2023/450 YavuzMah. 501/3 Ayşe Dalkılıç

Burak Ümitçi

Ebru Yeşilmen

Hatice Karataş

Hikmet Ümitçi

RAbia Sena Ümitçi

Yeliz Can

 17,13 m2 daimi irtifak hakkı 5,39 m2 pilon yeri
2023/451 Yavuz Mah. 501/7 Ali Atıcı 34,12 m2 daimi irtifak hakkı

10,72 m2 pilon yeri
2023/452 Yavuz Mah. 501/8 Nurettin Nergiz 961,68 m2 daimi irtifak hakkı

1,76 m2 pilon yeri
2023/453 Yavuz Mah. 501/9 Hayrettin Nergiz 76,07 m2 daimi irtifak hakkı

4,62 m2 pilon yeri
2023/454 Yavuz Mah. 501/10 Ahmet Aslanbay

Aslı İlhan

Gamze Güngör

Gülden Aslanbay Pekmen

Gülten Aslanbay

HafizeGüman

İhlas Aslanbay

Lebibe Ökmenler

Metin Ökmenler

Neşe Aslanbay

Nurten Ökmenler

Pınar Ökmenler

 1874,99 m2 daimi irtifak hakkı

9,08 m2 pilon yeri
2023/456 Yavuz Mah. 503/54 Recep Hasan

Nuriye

Emine Halil İbrahim

Emine Tahirukaj

Fahrettin Hazar

Nermin Kalkan

Nurettin Hazar

Ömür Hazar

Perihan Sezer

Recep Hazar

Selahattin Hazar

 1023,29 m2 daimi irtifakhakkı

10,24 m2 pilon yeri
2023/457 Gündoğdu Mah. 197/8 Günal Deveci 28,8 m2 daimi irtifak hakkı

9,00 m2 pilon yeri
2023/458 Gündoğdu Mah. 197/7 Sultan Metin 722,52 m2 daimi irtifak hakkı
2023/459 Gündoğdu Mah. 196/75 Günal Deveci 2573,29 m2 daimi irtifak hakkı

22,07 m2 pilon yeri
2023/460 Gündoğdu Mah. 196/37 Galip Topçu 1015,92 m2 daimi irtifak hakık ve 11,24 m2 pilon yeri
2023/461 Gündoğdu Mah. 196/36 Behçet Burmacı

Dilek Ermantaş

Eşref Burmacı

 362,35 m2 daimi irtifak hakkı

4,52 m2 pilon yeri
2023/462 Gündoğdu Mah. 196/34 Rabiye Ural 240,85 m2 daimi irtifak hakkı

5,09 m2 pilon yeri
2023/463 Gündoğdu Mah. 196/20 Günal Deveci 480,97 m2 daimi irtifak hakkı
2023/464 Gündoğdu Mah. 196/19 Ahmet Kızıldağ

MustafaCömertoğlu

 222,21 m2daimi irtifak hakkı
2023/465 Gündoğdu Mah. 196/21 Ayşe Uzun

Seçil Sancak Güzelaydın

Ümit Akpulat

 765,88m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri
2023/466 Gündoğdu Mah. 196/23 Aslıhan Mumcu 393,86 m2 daimi irtifak hakkı
2023/467 Gündoğdu Mah. 196/24 Gökhan Mumcu 361,57 m2 daimi irtifak hakkı

1,63 m2 pilon yeri
2023/468 Gündoğdu Mah. 196/18 Ahmet Filiz 67,54 m2 daimi irtifak hakkı

0,32 m2 pilon yeri
2023/469 Gündoğdu Mah. 196/16 Nuray Erdoğan 883,93 m2 daimi irtifak hakkı

14,53 m2 pilon yeri
2023/470 Gündoğdu Mah. 196/17 Faruk Demirel

Ferihan Veznikli

Nevin Görgel

 442,77 m2 daimi irtifak hakkı

4,16 m2 pilon yeri
2023/471 Gündoğdu Mah. 196/7 Ahmet Kızıldağ

Murat Kızıldağ

 1782,65 m2 daimi irtifak hakkı

10,74 m2 pilon yeri
2023/472 Gündoğdu Mah. 196/6 Adile Öztürk

Ahmet Ali Elitaş

Fatma Başol

Harun Elitaş

Hasan Karaevli

Hüseyin Karaevli

Rafet Karaevli

Ulviye Eren

 617,62 m2 daimi irtifak hakkı
2023/473 Kayı Mah. 0/667 Recep Lale 2241,97 m2 daimi irtifak hakkı

5,29 m2 pilon yeri
2023/474 Kayı Mah. 0/669 Nurten Yavuzçiftçi 1632,59 m2 daimi irtifak hakkı

9,61 m2 pilon yeri
2023/475 Kayı Mah. 0/673 Kadir Ali Yücelsin 1403,01m2 daimi irtifak hakkı
2023/476 Kayı Mah. 0/674 Bahattin Büyükadalı Yavaş

Sabahattin Büyükadalı

Emine Büyükadalı Yavaş

 1405,31 m2 dimi irtifak hakkı

10,58 m2 pilon yeri
2023/477 Kayı Mah. 0/677 Mahmut Nedim Gündoğar

Lütfi Ozan Canbaz

 820,98 m2 daimi irtifak hakkı
2023/478 Kayı Mah. 0/678 Ahmet Yiğiter 1221,5 m2 daimi irtifak hakkı

13,53 m2 pilon yeri
2023/479 Kayı Mah. 0/679 Yeşim Çömez 223,31 m2 daimi irtifak hakkı

1,98 m2 pilon yeri
2023/480 Kayı Mah. 0/1462 Yeşim Çömez 267,51 m2 daimi irtifak hakkı
2023/481 Kayı Mah. 0/662 Bahattin Büyükadalı

Emine Büyükadalı Yavaş

Sabahat Büyükadalı

 184,53 m2 daimi irtifak hakkı
2023/482 Kayı Mah. 0/694 İsmail Yavuzçiftçi 1151,53 m2 daimi irtifak hakkı

4,11 m2 pilon yeri
2023/483 Kayı Mah. 0/693 Fatma Sakallı

Mahmure Yakut

 3405,55 m2 daimi irtifak hakkı

17,05 m2 pilon yeri
2023/484 Kayı Mah. 0/692 Remzi Sakallı 1541,08 m2 daimi irtifak hakkı
2023/486 Gündoğdu Mah. 196/22 Nurgül Metiner

Seçil Sancak Güzelaydın

 492,67 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
2023/487 Kayı Mah. 0/985 Alaettin Engin 96,50 m2 daimi irtifak hakkı
2023/488 Kayı Mah. 0/403 İsmail Yavuzçiftçi

Nihal Yavuzçiftçi

 1088,12 m2 daimi irtifak hakkı
2023/489 Kayı Mah. 0/402 İsmail Yavuzçiftçi

Nihal Yavuzçiftçi

 949,37 m2 daimi irtifak hakkı
2023/490 Kayı Mah. 0/401 Sebat Karaevli

Hüseyin Karaevli

 810,43 m2 daimi irtifak hakkı

5,29 m2 pilon yeri
2023/491 Kılavuzlu Mah. 0/8 Cemil Çakır 765,43 m2 daimi irtifak hakkı

9,61 m2 pilon yeri
2023/492 Kılavuzlu Mah. 0/9 Cemil Çakır 299,61 m2 daimi irtifak hakkı
2023/493 Kılavuzlu Mah. 0/21 Sahra Gür 670,83 m2 daimi irtifak hakkı

5,29 m2 pilon yeri
2023/494 Kılavuzlu Mah. 0/20 Fatmagül İnal

Murat İnal

Nihat İnal

 729,39 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
2023/495 Kılavuzlu Mah. 0/11 Mukadder Tiryaki 92,88 m2 daimi irtifak hakkı
2023/496 Kılavuzlu Mah. 0/16 Şeref Çetin 820,03 m2 daimi irtifak hakkı
2023/497 Kılavuzlu Mah. 0/12 Deniz Çetin Emir

Zehra Üstün

 618,66 m2 daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
2023/498 Kılavuzlu Mah. 0/13 Nazif İnal 744,55 m2 daimi irtifak hakkı 10,24 m2 pilon yeri
2023/499 Kılavuzlu Mah. 0/14 Mehmet Engin 781,65 m2 daimi irtifak hakkı

Basın No: ILN01869421

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