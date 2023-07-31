T.C.SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda ismi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

Dava konusu Antalya ili, Serik ilçesi, Şatırlı mahallesi, 127 ada 34 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ANTALYA KUZEY ÇEVRE YOLU YAPIMI nedeniyle tapu iptali ve tescil talebiyle kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından mahkememizin 2022/112 esas sayısında dava açılmıştır.

A) 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabilecekleri,

B) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği,

C) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Serik Şubesine yatırılacağı,

E) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.04/11/2022

Basın No: ILN01869352

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