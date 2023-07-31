T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

HİSSEDAR :ALKAN GÜRKAN- TC NO: 13975414048Halil ve Pakize oğlu15.03.1987 doğumlu

Bilinen Son Adresi : İncili Mah. 1002 Sk. No:8 İç Kapı No:1-Emirdağ/Afyonkarahisar

Mernis Adresi: Gent/Belçika

Tebliği Evrakının içeriği: Memurluğumuzun 2021/8 ort. Gid. Satış dosyası kapsamında ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin devam eden satış dosyasında aldırılan 07/06/2023 tarihli bilirkişi raporunda; Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yarımca Köyü 20 parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 363,600,00 TL, Emirdağ İlçesi. Yarımca Köyü 185 parsel sayılı taşınmazın 1.326.270,00 TL, Emirdağ İlçesi Hürriyet Mahallesi 11 ada 16 parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 4.151.242.00 TL, Emirdağ İlçesi Cumhuriyet mahallesi 157 ada 310 parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 8.741.497,50 TL, Emirdağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1122 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın 122.368,00 TL, Emirdağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1122 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın 6.199.093,30 TL, Emirdağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 161 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 716.643,60 TL olarak tespit edildiği, Memurluğumuzca yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat tapılamadığından kıymet takdirini içerir bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğden itibaren bilirkişi raporuna karşı yasal (7) yedi günlük süre içerisinde Emirdağ Sulh Hukuk Mahkemesine "Kıymet Taktirine İtiraz‛ davası açabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.