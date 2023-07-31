İLAN BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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SIRA NO
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MEVKİİ- CİNSİ
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MUHAMMEN BEDEL
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%3 GEÇİCİ TEMİNAT
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İHALE SAATİ
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1 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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2 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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3 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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4 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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5 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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6 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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7 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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8 No'lu Taksi Durağı Hattı
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750.000,00 TL +KDV
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22.500,00 TL
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- Kurtuluş Mah. Belediyeciler Sk. Muhtar Yalçın Ergün Sk. 261No'lu Sk. Çocuk Bahçesinin yanına kurulacak olan ve yukarıdaki listede belirtilen 8 adet Taksi Durağı Hattı satış ihalesi Belediye Başkanlığının 04/07/2023 tarih ve 92539 sayılı onayı ile 29/08/2023 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir.
Katılacaklardan istenecek belgeler:
- Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi.
- İsteklilerin tebligat adres beyanı.
- İhaleye iştirak edecek kişilerin gerçek kişi olması halinde Vergi Dairesinden 2023 yılı onaylı vergi kaydı, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkârlar Odasına ve bağlı bulunduğu odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge veya vergi dairesine ve ilgili odalara 30gün içerisinde kayıt yaptıracağına ilişkin noter onaylı taahhütname
- İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde; 2023 yılı onaylı Tüzel Kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğinin faaliyette olduğuna dair belge.
- İhaleye katılacakların Gerçek ve Tüzel Kişilik olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri.
- Vekâleten katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi.
- İhale şartnamesini satın aldıklarına dair Tahsilat Makbuzu.
- Belediyemize borcu olmadığını gösterir belge.
- Geçici Teminat Makbuzu.
Satışa çıkarılan hatların geçici teminatı 29/08/2023 Salı günü saat 12:30'a kadar Belediyeye nakit yatırılacaktır. Şartname satış bedeli 500,00.- TL dir.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Basın No: ILN01854524
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