İ L A N

T.C.

ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/535

DAVACI : ALİ HASDEMİR

DAVALI : ÇUBUK MALİYE HAZİNESİ, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVA : Tapu İptali ve Tescil (zilyetliğe dayalı)

DAVA TARİHİ : 02/09/2021

Davacı ALİ HASDEMİR tarafından davalı Çubuk Maliye Hazinesi, Çubuk Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine Dava konusu Ankara ili, Çubuk İlçesi, Aşağıobruk Mahallesinde kuzeyinde ALİ HASDEMİR' e ait 111 ada 110 nolu parsel, güney, doğu ve batısının tescil harici (tapusuz) alan olduğu, 1394,42 m2 miktarındaki kadastro tespiti dışı bırakılan alanın tapuda adına tescili amacıyla dava açıldığı,

Dava konusu taşınmazın TMK 713 maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da dava konusu taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çubuk Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/535 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01869114

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