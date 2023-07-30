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SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/887 Esas

KARAR NO : 2022/696

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜNE, Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Kutlukent köyü, 1592 parselde 230,65 m²lik kısmına yönelik irtifak kamulaştırma bedelinin 10.629,34 TL olduğunun tespitine, 230,65 m²lik kısma yönelik irtifak hakkının tapuda davacı adına tesciline,

2-İrtifak kamulaştırması fark bedeli olan 9.522,10 TL'ye 17/04/2022 tarihinden iş bu karar tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte davalıya ödenmesine,

3-Tapu kaydında bulunması halinde takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına,

4-Kararın bir örneğinin İİK'nın 28.maddesi gereği Tekkeköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

5-Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılarak depo edilen kamulaştırma bedelinin davalılara ödenmesinin istenilmesine,

6-Alınması gerekli 80,70 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 21,40 TL harcın davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

7-Davacının yaptığı masrafın üzerinde bırakılmasına,

8-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

9-Davacı yararına vekalet ücreti takdirine mahal olmadığına,

10-Davalı Fatma Aydın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı, tescil hükmü yönünden kesin, bedele ilişkin hüküm yönünden, verilen kararın tebliğinden itibaren HMK345. maddesinegöre2 hafta süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Mahkemesine verilecek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine hitaben yazılmış dilekçe HMK 341 vd maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurabileceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 10/11/2022

Mahkememiz kararının dahili davalı ERKAN BESLER 'e (Mehmet ve Ayşe oğlu, 1984 d.lu ) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/07/2023

Basın No: ILN01868653

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