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T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 00:01 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 07:29

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1013 Esas

Davacı , CEZAİR IŞIK ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Ayran Mahallesi'nde davacı Cezayir Işık tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen krokide A Harfi ile gösterilen15896,17m2'lik ( pafta no:N39C-09C-10D) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01868575

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