T.C.

MALAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/182 EsasMALAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Muş İli Malazgirt İlçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlıkla anlaşma sağlanamadığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüadına Malazgirt Maliye Hazinesine yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmaz malın yol olarak tapudan terkinine karar verileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Ziraat Bankası Malazgirt Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no:2023/182 Mahalle/Köy:Saltukgazi Mahallesi Ada:235 Parsel:10 Tapu Maliki: Mehmet Öner Dosya no:2023/183Mahalle/Köy:Saltukgazi Mahallesi Ada:238Parsel10 Tapu Malikleri:Sipan Baver

Basın No: ILN01869031

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