T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/101

KARAR NO : 2022/53

335....246 TC kimlik numaralı Hasan oğlu 1946 doğumlu Recep KÜÇÜKER' in adresi tespit edilemediğinden,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12.Hukuk Dairesinin 07/06/2023 tarih ve 2022/1418 esas, 2023/794 karar sayılı ilamı ile usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, davacı vekilinin Kastamonu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24.02.2022 tarih, 2022/101 Esas-2022/53 Karar sayılı kararının kaldırılmasına yönelik istinaf kanun yolu başvuru isteğinin ESASTAN REDDİNE,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda oybirliği ile HMK'nın 362/(1)-c maddesi gereğince kesin olarak karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01868921

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