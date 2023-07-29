T.C.İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/506 Esas
GAİPLİK İLANI
Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;
Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 10 ada, 15 parsel sayılı 156,00 m² miktarlı, ahşap ev vasıflı taşınmazın hissesinin; Tahir GÜLSÜN 8/2560 hisse oranı, Nuh İbrahim 8/2560 hisse oranı, Emine Şükriye 15/2560 hisse oranı, Ayşe 15/2560 hisse oranı,Tevfik kızı Hüsniye 15/2560 hisse oranı, Ayşe Dinçay, 15/2560 hisse oranı,Hayriye 8/2560 hisse oranı, Şevki Sağnak 8/2560 hisse oranı,Mehmet kızı Hayriye 8/2560 hisse oranı,Mehmet 8/2560 hisse oranı,Mustafa Ömer kızı Ayşe 4/2560 hisse oranı,İsmail 4/2560 hisse oranı, Mustafa oğlu Ali 8/2560 hisse oranı,Mehmet Cengö 8/2560 hisse oranı,Mustafa oğlu Hüseyin 8/2560 hisse oranı,İsmail oğlu Ömer 8/2560 hisse oranı,Hayri kızı Sıdıka 8/2560 hisse oranı, Sururiye 8/2560 hisse oranı,Mehmet oğlu Hamdi 40/2560 hisse oranı,Yusuf oğlu Mehmet 32/2560 hisse oranı,Giryako oğlu/kızı Despina 2/2560 hisse oranı,Hiristo oğlu/kızı Teopis 3/2560 hisse oranı,Kiryakiçe 3/2560 hisse oranı,Mustafa kızı Naciye 20/2560 hisse oranı, Memiş kızı Fatma 12/2560 hisse oranı, Hasan oğlu Süleyman 80/2560 hisse oranı.Abdi oğlu İzzet 8/2560 hisse oranı, Halit Rifat 24/2560 hisse oranı, Seher 4/2560 hisse oranı, Mustafa oğlu Osman 12/2560 hisse oranı, Ahmet oğlu Mahmut 16/2560 hisse oranı, Osman kızı Emine 8/2560 hisse oranı, Ayşe 0/1 hisse oranı, Nigar 0/1 hisse oranı, Emine kızı Fatma 8/2560 hisse oranı, Hikmet 8/2560 hisse oranı, Sadık 8/2560 hisse oranı, İkbal 16/2560 hisse oranı,Osman 8/2560 hisse oranı,Hüseyin 8/2560 hisse oranı, Şevki 8/2560 hisse oranı, Hürmüz 8/2560 hisse oranı,Hacı Recep 8/2560 hisse oranı, Hasan 8/2560 hisse oranı, Ali 8/2560 hisse oranı, Hatice 8/2560 hisse oranı, Sait 8/2560 hisse oranı, İbrahim oğlu Reşat 48/2560 hisse oranı, Ali kızı Ayşe 12/2560 hisse oranı, Hasan kızı Şerife 8/2560 hisse oranı, Ali oğlu Hüseyin 24/2560 hisse oranı Süleyman oğlu Süleyman 16/2560 hisse oranı, Ali oğlu Hamdi 16/2560 hisse oranı, Hamit kızı Firdevs 8/2560 hisse oranı, Mürüvvet 8/2566 hisse oranı, Raif oğlu Mehmet 8/2560 hisse oranı, Hasan oğlu Mehmet 12/2560 hisse oranı, Ali kızı Şerife 12/2560 hisse oranı, Şaban oğlu İsmail 16/2560 hisse oranı, İbrahim oğlu Mustafa 32/2560 hisse oranı, Raşit 40/2560 hisse oranı şeklinde kayıtlı iken, "Bayburdi Mustafa Ağa Vakfından İcareli" taşınmazın yukarıda sayılı hisse maliklerinin gaipliklerine karar verilmek suretiyle adlarına kayıtlı bulunan taşınmaz paylarının Vakıflar Yasasının 17.maddesi gereğince "Bayburdi Mustafa Ağa" adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın pay maliklerinin hayat ve mematları hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 2 AY İÇERİSİNDE İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2021/506 ESAS sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08/05/2023
Basın No: ILN01868598
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