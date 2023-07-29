T.C. FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/271 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hüseyin Erol Bayık, Mesut Bayık, Şükran Yakıcı, Mustafa Bayık aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasında; İzmir ili, Foça ilçesi, Gerenköy Mahallesi, 513135 ada, 124 parsel sayılı taşınmazın 75196,06 m² yüzölçümlü taşınmazın 86,40 metrekarelik kısmının İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

A)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,

B)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

C)Bu tür davalarda husumetin Adalet Bakanlığı aleyhine yöneltileceği,

D)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Foça Şubesi'ne yatırılacağı,

E)Yukarıda adı geçen davalının HMK'nın ilgili maddeleri gereği, cevap vermediği, duruşmalara gelmediği veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/07/2023

Basın No: ILN01869000

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