ALTIEYLÜL BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi ihale günü saat 9:30 a kadardır. ( İstekliler müracaatlarını faks ile yapılabilirler ancak ihaleye bizzat katılacaklardır.) Son Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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