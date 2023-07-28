T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/240

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitliİlçesi FındıkpınarıMahallesi 104ada21ve 22 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi FındıkpınarıMah

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 21- 22

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 924,05 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , HATİCE YILMAZ

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Mezitli İlçesi Fındıkpınarı Mahallesi104 ada, 21 ve 22 parsel sayılıtaşınmazların 294,05m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/240 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.06/07/2023

Basın No: ILN01866988

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