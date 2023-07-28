T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1013 Esas
Davacı , CEZAİR IŞIK ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Ayran Mahallesi'nde davacı Cezayir Işık tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen krokide A Harfi ile gösterilen15896,17m2'lik ( pafta no:N39C-09C-10D) tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN01868575
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