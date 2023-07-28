T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2021/117

Karar No : 2023/484

İLAN

Davacı İlknur Musaev vekili Av. Buse Sezginer Uşun tarafından Davalı Eltaı Musaev aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 15/06/2023 tarihli gerekçeli kararımız; davalının bildirilen adresine çıkarılan tebligatın tebliğinin gerçekleştirilememesi ve başkaca adresinin tespit olunamaması üzerine kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 15/06/2023 tarihli kararı ile; açılan davanın kabulü ile KONYA İli, EREĞLİ İlçesi, CAMİKEBİR Köyü/mah. Cilt 7, hane 285'de nüfusa kayıtlı, BSN:1 OGÜN ve AYTEN'den olma, 27/06/1995 doğumlu, 40066735720 TC no'lu davacı İLKNUR MUSAEV ile aynı hanede nüfusa Gürcistan uyruklu, Vidinli kızlık soyadlı davalı ELTAI MUSAEV'ın TMK 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına, karar verildiği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz aracılığı ile İstinaf talebinde bulunabileceğiniz aksi taktirde hükmün kesinleşeceği İLAN olunur. 26/07/2023

Basın No: ILN01868940

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