OYUN GRUBU, AHŞAP BANK VE PİKNİK MASASI SATIN ALINACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Kamuya Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grubu ,Ahşap Bank ve Piknik Masası Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/754732

1-İdarenin a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Seyrantepe Mahallesi Cendere Caddesi No:108 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02123210825 - 2123210828 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 Yılı Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Kamuya Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grubu ,Ahşap Bank ve Piknik Masası Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : PİKNİK MASASI : 600 ADET AHŞAP BANK : 1500 ADET OYUNGRUBU: 50 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-PARK VE BAHÇELER ŞEFLİĞİ FİDANLIK DEPO ALANI ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMEDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE İDARECE BELİRTİLEN SAYIDA İLK TESLİMAT YAPILACAKTIR. SONRAKİ TESLİMATLAR SÖZLEŞME SÜRESİNCE İDARENİN BELİRTTİĞİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMEDEN İTİBAREN 3 GÜN İÇERİSİNDE

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.08.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 - Sadabad Hizmet Binası Kağıthane / İSTANBUL (Encümen Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. KAMUYA VEYA ÖZEL SEKTÖRE AHŞAP BANK - PİKNİK MASASI İŞİ YAPMIŞ OLMAK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür

Basın No: ILN01868270

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