|
T.C.
|
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ
|
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|
Sıra No
|
Taşınmaz Cinsi
|
Mahalle
|
Muhammen Bedeli
|
Tanım
|
No
|
Alan
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
1
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:30
|
2
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
2
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:33
|
3
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
3
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:36
|
4
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
4
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:39
|
5
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
5
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:42
|
6
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
6
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:45
|
7
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
7
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:48
|
8
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
8
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:51
|
9
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
9
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:54
|
10
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
10
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
10:57
|
11
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
11
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:00
|
12
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
12
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:03
|
13
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
13
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:06
|
14
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
14
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:09
|
15
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
15
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:12
|
16
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
16
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:15
|
17
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
17
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:18
|
18
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
18
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:21
|
19
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
19
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:24
|
20
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
20
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:27
|
21
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
21
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:30
|
22
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
22
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:33
|
23
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
23
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:36
|
24
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
24
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:39
|
25
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
25
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:42
|
26
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
26
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:45
|
27
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
27
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:48
|
28
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
28
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:51
|
29
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
29
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:54
|
30
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
30
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
11:57
|
31
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
31
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:00
|
32
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
32
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:03
|
33
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
33
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:06
|
34
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
34
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:09
|
35
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
35
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:12
|
36
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
36
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:15
|
37
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
37
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:18
|
38
|
Pazar Yeri
|
Plevne Mah.
|
900.000,00
|
Bağımsız Bölüm
|
38
|
10,00
|
27.000,00
|
8.08.2023
|
12:21
|
39
|
Dükkan-1
|
Plevne Mah.
|
2.150.000,00
|
Dükkan-1
|
Z 3
|
25,69
|
64.500,00
|
8.08.2023
|
12:24
|
40
|
Dükkan-2
|
Plevne Mah.
|
2.150.000,00
|
Dükkan-2
|
Z 4
|
25,74
|
64.500,00
|
8.08.2023
|
12:27
|
41
|
Dükkan-3
|
Plevne Mah.
|
2.900.000,00
|
Dükkan-3
|
Z 10
|
35,28
|
87.000,00
|
8.08.2023
|
12:30
|
42
|
Dükkan-4
|
Plevne Mah.
|
2.950.000,00
|
Dükkan-4
|
Z 11
|
35,85
|
88.500,00
|
8.08.2023
|
12:33
|
43
|
Dükkan-5
|
Plevne Mah.
|
2.950.000,00
|
Dükkan-5
|
Z 22
|
35,85
|
88.500,00
|
8.08.2023
|
12:36
|
44
|
Restoran
|
Plevne Mah.
|
6.250.000,00
|
Restoran
|
|
339,14
|
187.500,00
|
8.08.2023
|
12:39
|
1-
|
Yukarıda yazılı bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 29 yıllık üst kullanım hakkı verilmesi ihalesi yapılacaktır.
|
2-
|
İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi Encümen Toplantı salonunda (2. Kat) yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
|
3-
|
Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi ihale günü saat 9:30 a kadardır. ( İstekliler müracaatlarını faks ile yapılabilirler ancak ihaleye bizzat katılacaklardır.) Son Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
|
4-
|
İhale uhdesinde kalan istekli, ihalenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde, onaylanan ihale bedelinin %50'sini peşin ödeyecek, geri kalan %50 ise Belediyemizin belirleyeceği işyeri teslim tarihinden önce ödenecektir. Bedelin %50'sinin ödenmesinin ardından 29 yıllık Üst Kullanım Hakkı sözleşmesi yapılacak ve her türlü vergi, resmi harç vb. bedelleri yatırmaya ve ihale şartnamesi doğrultusunda hazırlanan evrakları imzalamaya evraklardan kaynaklanan damga vergisi, karar pulu, tellallık harcı, KDV vb. doğacak vergileri, harçları vb. bedelleri yatırmaya mecburdur.Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde veya kalan %50 lik bedeli verilen süre çerisinde ödemeyen isteklilere, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale feshedilerek yatırdığı bedelin %20'si ve kesin teminatı bütçeye irat kaydedilir ve istekli ihale yasaklısı ilan edilir.
|
|
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:
|
a-
|
İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) ve TC. kimlik numarası ile,
|
b-
|
İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
|
c-
|
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.
|
d-
|
İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
|
e-
|
Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
|
f-
|
Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi 3.Kat veya zemin kattaki Emlak Şubesi veya Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi ve Asuva Parkda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Belediye hizmet binasının 1. kattaki Veznelerine yatırabileceklerdir.
|
5-
|
Belediyemize doğrudan veya dolaylı borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse uhdesinde kaldığı taşınmazın 29 yıllık üst kullanım hakkı işlemi fesh edilir, geçici teminat idarece irad kaydedilir.
|
6-
|
İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli üst kullanım hakkı verilecek olan taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
|
7-
|
İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
|
8-
|
Bu ilan, 29 yıllık üst kullanım hakkı verilecek taşınmaz talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine verilen dilekçe sahiplerine duyuru
mahiyetindedir.
|
9-
|
Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
|
10-
|
Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecektir.
|
11-
|
İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
12-
|
Pazar yerleri Ek Projede Belirtildiği şekilde olup, 1 ve 29 numaralı Bağımsız Bölümler "Peynirci", 2 ve 30 numaralı Bağımsız
Bölümler "Zeytinci",3 ve 31 numaralı Bağımsız Bölümler "Yumurtacı", 17 ve 27 numaralı Bağımsız Bölümler "Kuru Gıda", 7 ve
35 numaralı Bağımsız Bölümler "Patates – Soğan", 6 - 12 - 18 - 20 - 21 - 26 - 34 ve 37 numaralı Bağımsız Bölümler "Müstahsil" esnafına verilmek üzere ihaleye çıkacaktır. (Pazar yeri Projeleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir)
|
13-
|
Dükkanlar Ek Projede belirtildiği şekilde olup, Z3 nolu Dükkan "Kasap", Z4 Nolu Dükkan "Balıkçı"olarak ihaleye çıkacaktır. Z10, Z11 ve Z22 Nolu Dükkanlar da diğer isteklilere ihale edilecektir.
|
|
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
|
a)
|
Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,Ehliyet fotokopisi veya pasaporttan herhangi biri.
|
b)
|
Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge
|
c)
|
Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge
|
d)
|
İkametgah İlmühaberi,
|
e)
|
Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
|
f)
|
Vekaleten İhaleye katılma halinde,İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli imza
beyannamesi,
|
g)
|
Gerçek kişiler için noterden imza beyannamesi
|
|
İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ SULTAN ABDÜLHAMİTHAN GELİŞİM MERKEZİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR
|
|
İlan Olunur.
Basın No: ILN01868826
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