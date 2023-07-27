T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/234

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi tepeköyMahallesi 161ada15parsel

MEVKİİ : Mersin ili Mezitliİlçesi tepeköyMah

PAFTA NO :

ADA NO : 161

PARSEL NO : 15

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 209,63 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SİYASET SARI

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi161ada, 15parsel sayılıtaşınmazın 209,63m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/234 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/072023

Basın No: ILN01866984

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