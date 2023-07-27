T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/234
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi tepeköyMahallesi 161ada15parsel
MEVKİİ : Mersin ili Mezitliİlçesi tepeköyMah
PAFTA NO :
ADA NO : 161
PARSEL NO : 15
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 209,63 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SİYASET SARI
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi161ada, 15parsel sayılıtaşınmazın 209,63m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/234 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/072023
Basın No: ILN01866984
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