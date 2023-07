T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, tarafları ve niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Teiaş Genel Müdürlüğü Tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, Taşınmazın malikinin davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 günlük süresi içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara ilişkin olarak da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ve kamulaştırma bedelinin, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Safranbolu Şubesi'nde açılacak hesaptan maliklere ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarıncaİLAN OLUNUR.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun27.02.2020 tarih 5-163 no'lu Kamulaştırma Kararı ile SAFRANBOLU Safranbolu TM-Yeniçıraklar KÖK ENH 'nın yapımı için alınan davacı idarece kamulaştırılacak alan ve irtifak hakkı sebebiyle aşağıda kamulaştırmayı yapan idare tarafından (tespit edilen değeri aşağıda belirtilen) taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğinden,

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VE DOSYA NO.

1- (Dosya No: 2023/139 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 270 ada, 88 parsel sayılı 1225,52 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 338,64 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.506,78.-TL) taşınmazın, Malikleri; SADIK KURU (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

2- (Dosya No: 2023/141 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 270 ada, 50 parsel sayılı 8.434,69 m² yüzölçümlü TARLA vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1352,28 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri10.338,92.-TL) taşınmazın, Malikleri; DİLEK ERDEM, ZEHRA ÇELİK, ALİ KARAMAN, AHMET KARAMAN, EMİN KARAMAN, DİLEK ERDEM, ALİİHSAN İSEN, AHMET AKAY, ZEHRA ÇELİK, ALİİHSAN İSEN, AHMET AKAY, AHMET KARAMAN, EMİN KARAMAN, (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:45, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

3- (Dosya No: 2023/143 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1166 (Eski: 262) ada, 7 parsel sayılı 3503,24m² yüzölçümlü TARLA vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 788,9 m², irtifak hakkı ve 21,90m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3.257,65.-TL) taşınmazın, Malikleri; HÜSNİYE YETGİN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

4- (Dosya No: 2023/145 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 TEMMUZ MAHALLESİ, 1166 (Eski: 262) ada, 10 parsel sayılı 8768,15 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 231,64 m², irtifak hakkı ve 21,90m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.177,90.-TL) taşınmazın, Malikleri; VASFİYE ÇELİK, AYŞE YALÇIN, HALİME ÖNAL,(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:45 Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

5- (Dosya No: 2023/147 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi/Köyü, 1163 (Eski 259) ada, 86 parsel sayılı 1.900,24 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 443,14 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 3.280,34.-TL) taşınmazın, Malikleri; Selahattin ÜNLÜ (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

6- (Dosya No: 2023/149 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1163 ada, 87 parsel sayılı 4.024,94 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1823,11 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri13.495,57.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mustafa ŞİMŞEK, Şerife ŞİMŞEK, Ayşe OTLU (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:05, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

7- (Dosya No: 2023/151 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1163 (Eski 259) ada, 78 parsel sayılı 3.952,29 m² yüzölçümlü Tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1017,06 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri7528,79.-TL) taşınmazın, Malikleri; Fikret ÇELİK, Hakkı ÇELİK; Sevim KAYA, Emine DEMİRCİ (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:00, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

8- (Dosya No: 2023/153 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1162 (Eski : 256) ada, 19 parsel sayılı 1.411,08 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 159,33 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1179,44.-TL) taşınmazın, Malikleri; Şerife ŞİMŞEK, Mustafa ŞİMŞEK, Ayşe OTLU (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:10, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

9- (Dosya No: 2023/155 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1162 (Eski ; 256) ada, 18 parsel sayılı 2.003,38 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 787,18 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri5.827,10.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hanife KARA (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

10- (Dosya No: 2023/157 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1147 (Eski ; 237) ada, 17 parsel sayılı 2.001,19 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1403,91 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri10.392,44.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hikmet GÜNGÖR, Fatma AKYÜZ, İbrahim KÖRPE, İsmail KÖRPE, Hüseyin KÖRPE, Mustafa KÖRPE, Habibe DOĞAN, Havva ÖZÇELİK, İzzet ÖZÇELİK (Duruşma Tarihi :04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:50, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

11- (Dosya No: 2023/159 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 1147 (Eski; 237) ada, 18 parsel sayılı 4.500,24 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 229,75 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1.700,72.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hülya AKARÇAY, Hafize Hande AKARÇAY, Mahir Mert AKARÇAY (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:50, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

12- (Dosya No: 2023/161 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 270 ada, 87 parsel sayılı 1410,34 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1314,17 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri9.422,27.-TL) taşınmazın, Malikleri; Emine KILIÇ, Fatma KARAKULAK (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:15, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

13- (Dosya No: 2023/163 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 272 ada, 27 parsel sayılı 3926,17 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1596,19 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri11.815,80.-TL) taşınmazın, Malikleri; Leyla BAĞ, Ahmet Rauf BAĞ, Hamit BAĞ, Tuğba ÜNAL, Fatma BAĞ, Ömer KARA (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:55, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

14- (Dosya No: 2023/165 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 272 ada, 25 parsel sayılı 2.106,25 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 153,11 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1133,40.-TL) taşınmazın, Malikleri; Metin Kıvanç AYHAN, İnanç DUMAN, Berrin AYHAN, Ahmet AYHAN, Abdülay AYHAN, Emine İRİ, Şaziye KÜÇÜKBAL (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:05, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

15- (Dosya No: 2023/167 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 272 ada, 23 parsel sayılı 5.550,48 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1212,86 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri8978,20.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hanife AYDIN, Satı ÖZDAL, Osman AYDIN, Mehmet AYDIN, (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:10, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

16- (Dosya No: 2023/169 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 328 ada, 75 parsel sayılı 2653,11 m² yüzölçümlü Tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 247,92 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1835,23.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müfit Kemal PEHLİVANOĞLU (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

17- (Dosya No: 2023/171 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 328 ada, 77 parsel sayılı 2608,79 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 367,94 m², irtifak hakkı ve 11,44m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.723,68.-TL) taşınmazın, Malikleri; Yılmaz SARAL (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:45, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

18- (Dosya No: 2023/173 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 328 ada, 81 parsel sayılı 1.992,51 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 284,66 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 2107,20.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hatice YARDİBİ, Hülya ERGAN, Fatma YARDİBİ (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:55 Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

19- (Dosya No: 2023/175 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, 328 ada, 79 parsel sayılı 5929,55 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 176,22m², irtifak hakkı ve 3,58m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 1304,47.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet PARTAL,(Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:05, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

20- (Dosya No: 2023/177 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü , 108 ada, 58 parsel sayılı 2982,75 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 705,54 m², irtifak hakkı ve 9,52m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri5.222,76.-TL) taşınmazın, Malikleri; Habibe BÜYÜKKABA, Raziye ÖZBAY, Kadriye ÇAKAR,(Duruşma Tarihi :04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:00, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

21- (Dosya No: 2023/179 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 108 ada, 59 parsel sayılı 3.948,41 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 718,00 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 5.315,00.-TL) taşınmazın, Malikleri; Nermin BODUR, Hatice ÇINAR, Müşerref SAĞIROĞLU, Melahat ESENLİK, Yasemin ESENLİK, Mustafa ESENLİK, Yasin ESENLİK, Huriye ESENLİK, Erkut ESENLİK, Fatih ESENLİK, Ayşe ESENLİK, Filiz SABIR, Fatma ÇINAR. Mustafa ÇINAR, Mehmet ÇINAR, Elif EKER, Habibe ALTIN, Nermin BODUR, Hatice GÜNERİ, Fatma ÇINAR, Mustafa ÇINAR, Mehmet ÇINAR, Elif EKER, Habibe ALTIN,(Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:10, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

22- (Dosya No: 2023/181 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 106 ada, 35 parsel sayılı 8568,40 m² yüzölçümlü Tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 2113,95 m², irtifak hakkı ve 2,48m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri13.732,28.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müşerref GÜLERYÜZ (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

23- (Dosya No: 2023/183 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 106 ada, 24 parsel sayılı 3730,63 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 311,38 m², irtifak hakkı ve 6,40m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.440,35.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hidayet GÖKÇAY (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:15, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

24- (Dosya No: 2023/185 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü , 105 ada, 98 parsel sayılı 4048,15 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1158,17 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri8573,35.-TL) taşınmazın, Malikleri; Esin ALTINKAYA, Mustafa ALTINKAYA,(Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:20, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

25- (Dosya No: 2023/187 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 104 ada, 2 parsel sayılı 8890,06 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1560,32 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri11550,27.-TL) taşınmazın, Malikleri; Ömer SELVİ (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:05, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

26- (Dosya No: 2023/189 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü , 103 ada, 3 parsel sayılı 1718,75 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 618,40 m², irtifak hakkı ve 7,5m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 13.333,30.-TL) taşınmazın, Malikleri; Refik KILIÇ, Mehmet KILIÇ, Saygın KILIÇ, Mehmet ÇİMEN, Gülşen BİRGÜN, Mehmet Ali ÇİMEN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:10, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

27- (Dosya No: 2023/191 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 103 ada, 36 parsel sayılı 772,80 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 772,8 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1.596,13.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet Vedat ŞENER (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:25, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

28- (Dosya No: 2023/193 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Mahallesi/Köyü, 103 ada, 44 parsel sayılı 1945,27m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 219,81 m², irtifak hakkı ve 17,64m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.000,23.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müşerref GÜLERYÜZ (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:25, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

29- (Dosya No: 2023/195 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, 101 ada, 52 parsel sayılı 2065,77 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 447,23 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3310,62.-TL) taşınmazın, Malikleri; Ömer ERŞAHİN (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

30- (Dosya No: 2023/197 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Konraı Köyü, 101 ada, 79 parsel sayılı 3222,19 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 594,43 m², irtifak hakkı ve 9,52m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri4.400,27.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet ŞENER (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

31- (Dosya No: 2023/199 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 159 ada, 13 parsel sayılı 2172,81 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 431,73 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3195,88.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet AYDIN, Hatice AYDIN, İsmail Can GÜMÜŞ, Ömer Güven GÜMÜŞ, Ayşe Özlem ASLAN, Seher GÜMÜŞ (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:15, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

32- (Dosya No: 2023/201 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 159 ada, 11 parsel sayılı 2501,50 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 711,50 m², irtifak hakkı ve 8,89m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 5.454,90.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hasan ERSOY, Hanife ERSOY, Osman YILMAZ, Mustafa YILMAZ, (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:20, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

33- (Dosya No: 2023/203 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 151 ada, 22 parsel sayılı 2831,94 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1229,52m², irtifak hakkı ve 10,58m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri9325,29.-TL) taşınmazın, Malikleri; HAmdi MUTLU, Ayşe DUMAN, Emine ACAR, Şerafettin DUMAN, Hamdi DUMAN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu)

34- (Dosya No: 2023/205 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 43 parsel sayılı 8849,07 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1231,39 m², irtifak hakkı ve 8,15m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 9.287,74.-TL) taşınmazın, Malikleri; Fatma CİVELEK, Mehmet CİVELEK, Ali CİVELEK; Hüseyin CİVELEK, Sare GÜMÜŞ, Emine GÜMÜŞ, Satiye GÜMÜŞ, Fatma GÜMÜŞ, Ayşe GÜMÜŞ, Songül GÜMÜŞ, Hatice ŞENOL (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:20, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

35- (Dosya No: 2023/207 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 36 parsel sayılı 2522,20 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 24,59 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri182,03.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet DALGIÇ, Nihal ÖZSUN, Özge ÖZSUN, Özgür ÖZSUN, Zahide ÖZSUN (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:50, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu)

36- (Dosya No: 2023/209 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 21 parsel sayılı 1217,46 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 206,88 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1531,43.-TL) taşınmazın, Malikleri; Halil GÜLTEKİN, Naciye GÜLTEKİN, Hatice GÜLTEKİN, Havva GÜLTEKİN, Osman Nuri GÜLTEKİN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:25, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

37- (Dosya No: 2023/211 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 8 parsel sayılı 3083,19 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 516,49 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3823,32.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet CEYLAN (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 10:55, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

38- (Dosya No: 2023/213 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 13 parsel sayılı 1017,69 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 771,04 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri5707,62.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hatice ERYÜKSEL (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

39- (Dosya No: 2023/215 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 12 parsel sayılı 1062,87 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 794,35 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri5880,18.-TL) taşınmazın, Malikleri; HATİCE ERYÜKSEL (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

40- (Dosya No: 2023/217 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 11 parsel sayılı 975,52 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 583,42 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri4318,77.-TL) taşınmazın, Malikleri; HATİCE ERYÜKSEL (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:45, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

41- (Dosya No: 2023/219 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi DavutobasıMahallesi/Köyü, 149 ada, 11 parsel sayılı 873,47 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 131,30 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri971,95.-TL) taşınmazın, Malikleri; Emine SAYGIN, Mehmet SAYGIN, Hamdi DUMAN, Osman DUMAN, Havva DUMAN(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu)

42- (Dosya No: 2023/221 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 156 ada, 20 parsel sayılı 2825,00 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 364,42 m², irtifak hakkı ve 24,21m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 3209,66.-TL) taşınmazın, Malikleri; Fatma CİVELEK, Mehmet CİVELEK, Ali CİVELEK, Hüseyin CİVELEK, Sare GÜMÜŞ, Emine GÜMÜŞ, Satiye GÜMÜŞ, Fatma GÜMÜŞ, Ayşe GÜMÜŞ, Songül GÜMÜŞ, Hatice ŞENOL (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

43- (Dosya No: 2023/223 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi DavutobasıMahallesi/Köyü, 156 ada, 18 parsel sayılı 2086,33 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 334,29 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2474,58.-TL) taşınmazın, Malikleri; HALİT GÜMÜŞ (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:00, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

44- (Dosya No: 2023/225 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 156 ada, 13 parsel sayılı 2716,27 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 853,69 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 6319,44.-TL) taşınmazın, Malikleri; Osman ÖZTÜRK (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:05, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

45- (Dosya No: 2023/227 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 156 ada, 8 parsel sayılı 2586,11 m² yüzölçümlü TARLA vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 146,39 m², irtifak hakkı ve 8,29m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 1258,99.-TL) taşınmazın, Malikleri; Fatma CİVELEK, Mehmet CİVELEK, Ali CİVELEK, Hüseyin CİVELEK, Sare GÜMÜŞ, Emine GÜMÜŞ, Satiye GÜMÜŞ, Fatma GÜMÜŞ, Ayşe GÜMÜŞ, Songül GÜMÜŞ, Hatice ŞENOL (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

46- (Dosya No: 2023/229 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 123 ada, 10 parsel sayılı 1516,65 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 57,98 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri353,35.-TL) taşınmazın, Malikleri; Nazım AYDOĞDU (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:10, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

47- (Dosya No: 2023/231 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 123 ada, 6 parsel sayılı 917,02 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 40,66 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri300,99.-TL) taşınmazın, Malikleri; Halil CAN, Şazimet CAN, Bayram CAN, Hüseyin CAN, Kemal YILMAZ,(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:25, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

48- (Dosya No: 2023/233 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 127 ada, 6 parsel sayılı 4706,52 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 786,2 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 4.791,33.-TL) taşınmazın, Malikleri; Cevat ÖZCAN, Alime ÖZCAN, Fatma TÜKEL, Melek ÖZHAN, Erçelik ÖZCAN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:15, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

49- (Dosya No: 2023/235 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 117 ada, 49 parsel sayılı 3174,04 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 50,08 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 805,20.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hasan ACAR, Şevket ACAR, Şerife ACAR, Abdullah ACAR, Mehmet ACAR, Zekai ACAR,(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:45, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

50- (Dosya No: 2023/237 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 117 ada, 45 parsel sayılı 844,64 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 181,52 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 4.746,24.-TL) taşınmazın, Malikleri; Satiye YILDIRIM (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:15, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

51- (Dosya No: 2023/239 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü, 108 ada, 10 parsel sayılı 1256,89 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 698,70 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 5172,13.-TL) taşınmazın, Malikleri; Abdullah KAYA, Hanife ŞEN, Şerif KAYA, Ali Osman BOZKURT, Mehmet BOZKURT, Arzu SOY, Selçuk SOY, Suat SOY, Nurdan ALTINTEPE (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:20, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

52- (Dosya No: 2023/241 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 12 parsel sayılı 1442,93 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 471,27 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 3488,58.-TL) taşınmazın, Malikleri; OSMAN ÖZEN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

53- (Dosya No: 2023/243 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 14 parsel sayılı 768,71 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 17,22 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 127,47.-TL) taşınmazın, Malikleri; Ramazan IŞIK, Mehmet IŞIK,Fatma KAPTAN, Ramazan IŞIK, Mehmet IŞIK, Fatma KAPTAN (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:35, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

54- (Dosya No: 2023/245 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 74 parsel sayılı 921,82 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 349,57 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 2587,69.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet UÇAR (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

55- (Dosya No: 2023/247 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 38 parsel sayılı 1244,65 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 660,20 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 4887,13.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet GÖKTEPE, Burhan GÖKTEPE,(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 09:25, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

56- (Dosya No: 2023/249 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 110 ada, 1 parsel sayılı 1525,35 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 247,37 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 1831,16.-TL) taşınmazın, Malikleri; İbrahim UYSAL, İsmail UYSAL, Emine SARAN, Safiye İSLAM, Necmi UYSAL, Hüseyin UYSAL,(Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 11:20, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

57- (Dosya No: 2023/251 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 111 ada, 7 parsel sayılı 1977,28 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 198,11 m², irtifak hakkı ve 25,81m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 2012,39.-TL) taşınmazın, Malikleri; Şerafettin ORAL, Hatice SELVİ, Gülsüm ÜNVER, Fatma GÜMÜŞ,(Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:45, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

58- (Dosya No: 2023/253 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 44 parsel sayılı 737,91 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 245,39 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 1.816,50.-TL) taşınmazın, Malikleri; HASAN IŞILDAK (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:50, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

59- (Dosya No: 2023/255 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 13 parsel sayılı 1240,07 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 122,78 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 908,88.-TL) taşınmazın, Malikleri; Mehmet ÇETİNKAYA (Duruşma Tarihi : 04/08/2023 - Duruşma Saati: 10:55, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

60- (Dosya No: 2023/257 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 19 parsel sayılı 860,49 m² yüzölçümlü bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 249,12 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 1844,11.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hatice SELVİ, Şerafettin ORAL, Gülsüm ÜNVER, Fatma GÜMÜŞ (Duruşma Tarihi :04/08/2023 - Duruşma Saati: 11:50, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

61- (Dosya No: 2023/259 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Davutobası Köyü, 150 ada, 37 parsel sayılı 2487,17 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 438,22 m², irtifak hakkı ve 16,05m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri 3583,38.-TL) taşınmazın, Malikleri; Hüseyin ÇİNER, Halil İbrahim ÇİNER, Hasan ÇİNER, Ensar ÇİNER, Habibe ÇİNER, Fatma ÇİNER (Duruşma Tarihi : 01/08/2023 - Duruşma Saati: 09:40, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

