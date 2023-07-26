Örnek No:55*

T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/71 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 75 parselde kayıtlı tarla

Yüzölçümü : 2.640 m2 İmar Durumu : Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 726.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 83 parselde kayıtlı Tarla

Yüzölçümü : 10.113 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 4.045.200,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 87 parselde kayıtlı tarla

Yüzölçümü : 11.528 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 4.611.200,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEK Gen.Md.lehine 05/02/1986 tarih ve 540 sayılı irtifak hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada, 104 parselde kayıtlı tarla

Yüzölçümü : 2.418 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.329.900,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:31

22/07/2023 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01866414

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