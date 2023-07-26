İ L A N

T.C.

ÇANAKKALE İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/376 Esas

SANIK : İDRİS ÖZDEMİR, İbrahim oğlu, 10/07/1984 doğumlu

Müşteki Kale Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından İdris ÖZDEMİR aleyhine "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan açılan davada; Çanakkale İcra Dairesi'nin 2022/16438 esas nolu takip dosyasında T.Halkbank Yeni Adana Şubesi'ne ait 7808487 seri nolu, 15/09/2022 keşide tarihli 137.000,00 TL bedelli çekin ödenmediği, bu nedenle sanığın 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasının talep edildiği, şikayet dilekçesinde adresiniz bildirilmediğinden, mernis adresi kaydınız bulunmadığından ve icra takip dosyasında da adınıza çıkarılmış usulüne uygun tebligat bulunmadığından, İİK 349 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye tebliğ edilebilmesi için tebligata yarar açık ve kesin adresinizin tespiti için gsm şebekelerine, telekom müdürlüğüne, belediye başkanlığına, elektrik şirketine, doğalgaz şirketine, ilgili kolluk birimlerine ve nüfusa kayıtlı olduğunuz yerde bulunan kamu bankaları şubelerine müzekkereler yazıldığı, kollukça ve kurumlarca bildirilen tüm adreslere İİK 349.maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye ile şikayet dilekçesinin tebliği için talimatlar yazıldığı, talimat evraklarının bila ikmal iade edildiği, adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı görülmekle şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz duruşma salonunda 07/11/2023 günü saat 09:00'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde CMK'nun 195 ve İİK 349.maddesi uyarınca duruşmanın gıyabınızda yapılacağı ve karar verileceği hususu duruşma günü tebliğ yerine kain olmak üzerine ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023

Basın No: ILN01866178

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