T.C. SİVAS İCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Bilirkişi raporuna göre Tespit konusu taşınmazlardan 19.su Sivas İli Merkez İlçesi Küçükminare Mahallesi 2046 Ada 17 Parsel nolu taşınmaz olup bu ana taşınmazın Doğusu: 2046 ada 9-13 parsel ve Batısı: 2046 ada 1-2 nolu parsel ve Kuzeyi: Yol ve Güneyi: 2046 ada 9-16 ile çevrili olan taşınmazın alanı 663,83 m2 olup 1 Bodrum 1 Zemin 2 Normal Katlı Betonarme bina vasfındadır. Tespite konu taşınmaz ise A Blok Zemin Kat 5 bağımsız bölüm no'lu Depolu Dükkan olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdiri konusu taşınmazların bulunduğu yapı A ve B Blok halinde bitişik şekilde inşa edilmiştir. Bina Bodrum + Zemin + 2 Normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazların tamamı depolu dükkan vasfındadır. Kıymet takdiri konusu taşınmazlar, Sivas Valiliğine ve Sivas meydanına 592,00 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yapının çevresinde Dikilitaş cami, Meydan cami, Tarihi Meydan Hamamı, Sebze Hali ve konut ve ticari amaçlı kullanılan birçok taşınmaz bulunmaktadır. Kıymet takdiri konusu taşınmazlar oldukça merkezi bir konumda bulunmakta olup, taşınmazlar civarındaki tüm alt yapı ve üst yapı hizmetleri tamdır. Satışa konu taşınmaz yapının Zemin katında Kuzeybatı cephesinde bulunmakta olup, Recep Handan Sokak cephelidir. Arsa payı 81/663 olup, Onaylı projesine göre brüt ~127 m2 bodrum kat, ~155 m2 zemin kat olmak üzere toplam ~282 m2 alanlıdır. 2046 ada 17 parsel A Blok 5 Nolu bağımsız bölüm 2.700.000,00 TL (İki Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) dır. Denildi

Adresi : Küçükminare Mahallesi Recep Handan Sokak No:6 Sivas Merkez / SİVAS

Ana taşınmaz yüzölçümü : 663,83 m2

Arsa Payı : 81 / 663

İmar Durumu :Var, mevcut

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:31

İflas İdare Memuru İflas İdare Memuru İflas İdare Memuru SMMM. Hakan Tartar Av. İlkan BulutAv. Hakan Özdemir (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01865660

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