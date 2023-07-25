T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2023/71 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 75 parselde kayıtlı tarla
Yüzölçümü : 2.640 m2 İmar Durumu : Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 726.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 83 parselde kayıtlı Tarla
Yüzölçümü : 10.113 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.045.200,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada 87 parselde kayıtlı tarla
Yüzölçümü : 11.528 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.611.200,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TEK Gen.Md.lehine 05/02/1986 tarih ve 540 sayılı irtifak hakkı vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:21
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah, 12 ada, 104 parselde kayıtlı tarla
Yüzölçümü : 2.418 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.329.900,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 10:31
22/07/2023 İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01866414
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