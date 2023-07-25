T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/550-Ceza Dava Dosyası 11.07.2023

Konu :

İL A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmaksuçundan sanık DURSUN TOLGA GÖZLER hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2023 tarihli karar ile Mehmet ve Şengül oğlu, 13/10/1994 Erzurum doğumlu DURSUN TOLGA GÖZLER hakkında 5237 sayılı TCK'nın 191/1 maddesigereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adreslere ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslere çıkarıldığı ancak sanığa çıkarılan tebligat mazbatalarının Mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanığın adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/07/2023

Basın No: ILN01866308

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