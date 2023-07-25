T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 21/09/2023 günü Saat 09:30'dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelininbilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.
|Esas No
|Köy-Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Davalılar
|Daimi İrtifak Alanı
|Geçici İrtifak
Alanı
|2023/130
|Pazarsuyu
|309
|31
|Fındık Bahçesi
|Emine Mutlu, Şenel Buz, Mine Erdoğan, Fatma Gündoğdu, Mehmet Ali Erdoğan, İbrahim Erdoğan, Vehbi Akgün, Haluk Erdoğan
|1014,13m²
|382,53m²
|2023/131
|Pazarsuyu
|309
|143
|Fındık Bahçesi
|Suat Yıldırım, Fuat Yıldırım, İlyas Yıldırım, Ertan Yıldırım, Hatun Yıldırım
|502,22 m²
|189,53m²
|2023/132
|Pazarsuyu
|309
|24
|Fındık Bahçesi
|Şahinde Mutlu, Adil Yıldız
|907,06m²
|360,96m²
|2023/143
|Pazarsuyu
|296
|56
|Fındık Bahçesi
|Safiye Ayduvan
|720,90m²
|235,55m²
|2023/244
|Pazarsuyu
|296
|53
|Fındık Bahçesi ve Koruluk
|Hacer Gedikali, Fatma Şahin, Alaittin Sezer, Selahittin Sezer, Müzeyyen Çalık, Hatice Başoğlu, Günay Aldıç, Bahtiyar Sezer, Türkan Ödemiş, Veysel Sezer, Süleyman Sezer,
|739,60m²
|165,62m²
|2023/145
|Pazarsuyu
|296
|51
|Fındık Bahçesi
|Mithat Kuru, Yüksel Çalık, Dilek Türkel, Muzeffer Kuru, Murat Kuru, Hanife Kuru
|1029,54m²
|305,57m²
|2023/146
|Pazarsuyu
|296
|49
|Fındık Bahçesi
|Muzaffer Çalık, Kenan Çalık
|772,67m²
|293,36m²
|2023/147
|Pazarsuyu
|296
|48
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Halime Furtun, Fikret Karataş, Fatma Karataş, Fatih Karataş, Kamile Karataş, Halis Kamil Furtun, Fatma Tirali, Neslişah Tirali, Ayşe Nil Tirali, Zişan Furtun, Osman Tirali, Bülent Tirali, Şükrü Tirali, İsmail Dikgöz, Kadir Vural, Selahattin Vural, Osman Furtun, Engin Furtun, Sevgi Karadenizli, Gülen Tirali, Bilge Tercan, Günay Tirali, Ayşe Kısa, Nuray Yakasız, Aysun Başoğlu, Ali Mükerrem Furtun
|1293,41m²
|480,58m²
|2023/148
|Pazarsuyu
|309
|32
|Fındık Bahçesi
|Necat Çetin, Ülkü Turan, Güven Yıldız, Fatma Öztaş, Münevver Gemicioğlu,
|537,33m²
|176,53m²
|2023/149
|Pazarsuyu
|309
|33
|Fındık
Bahçesi
|Olgun Çetin
|720,07m²
|273,53m²
|2023/152
|Pazarsuyu
|309
|12
|Fındık
Bahçesi
|Necla Durmuş
|244,70m²
|116,19m²
|2023/153
|Pazarsuyu
|309
|10
|Fındık Bahçesi
|Refika Kurt, Zübeyir Aydın, Fatma Ataman, İsa Uğurlu, Arif Aydın, Uğur Uğurlu
|809,97m²
|309,50m²
|2023/154
|Pazarsuyu
|309
|9
|Fındık Bahçesi
|Ayten Pekdemir, Rabia Ersin Cörüt, Gülsün Pekdemir, Nurgül Pekdemir, Kadriye Aydın, Zerrin Kurdoğlu, Berrin Kurt, Ferda Aydın, Serdar Mustafa Pekdemir, Feridun Aydın
|334,15m²
|119,69m²
|2023/155
|Pazarsuyu
|306
|3
|Tarla
|Nakiye Yıldırım, Hatice Üstündağ, Murat Yıldırım, Naile Karataş, Mahmut Yıldırım
|654,92m²
|248,38m²
|2023/156
|Pazarsuyu
|296
|192
|Fındık Bahçesi
|Saniye Gürsoy
|1143,29m²
|294,99m²
|2023/157
|Pazarsuyu
|296
|191
|Fındık Bahçesi
|Recep Aslan
|19,06m²
|136,13m²
|2023/158
|Pazarsuyu
|296
|58
|Fındık Bahçesi
|Ali Erturan
|673,07m²
|245,04m²
|2023/159
|Pazarsuyu
|296
|57
|Fındık Bahçesi ve Kargir Ev
|Hayriye Abanuz,Abdullatif Erturan, İbrahim Erturan
|886,69m²
|337,47m²
|2023/189
|Pazarsuyu
|285
|32
|Fındık Bahçesi
Ve Kargir Ev
|Adil Aydın,
|715,51m²
|266,94m²
|2023/196
|Pazarsuyu
|285
|5
|Fındık Bahçesi
|Zeliha Ayvaz
|967,47m²
|64,34m²
|2023/195
|Pazarsuyu
|285
|6
|Fındık Bahçesi
|İlhan Ayvaz
|338,08m²
|682,22m²
|2023/191
|Pazarsuyu
|285
|27
|Fındık Bahçesi
|Kamil Aydın
|725,82m²
|262,76m²
|2023/190
|Pazarsuyu
|285
|31
|Fındık Bahçesi
|Feride Aydın, Hasan Aydın, Turgut Aydın
|276,57m²
|129,17m²
|2023/188
|Pazarsuyu
|285
|33
|Fındık Bahçesi
|Haşmet Yaman, Zerrin Kurdoğlu, Kadriye Aydın, Ayten Pekdemir, Berrin Kurt, Ferda Aydın, Feridun Aydın, Nurgül Pekdemir Bilgin, Gülsün Pekdemir, Rabia Ersin Cörüt, Serdar Mustafa Pekdemir, Kadir Vural
|177,27m²
|51,63m²
|2023/241
|Pazarsuyu
|296
|16
|Tarla
|Ali Erturan
|147,53m²
|68,48m²
|2023/241
|Pazarsuyu
|296
|18
|Fındık Bahçesi ve Kargir Ev
|Ali Erturan
|162,03m²
|81,43m²
|2023/240
|Pazarsuyu
|296
|21
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Ali Çalık
|611,99m²
|243,11m²
|2023/238
|Pazarsuyu
|309
|19
|Fındık Bahçesi ve Kargir Ev
|Ali Yıldız, Mustafa Odabaşı, Özlem Baş, Devrim Arslan, Ömür Odabaşı, Müzeyyen Gizem Karakaya, Hazal Odabaşı, Hüseyin Aydın, Şükrü Odabaşı
|608,96m²
|225,62m²
|2023/237
|Pazarsuyu
|309
|13
|Fındık Bahçesi
|Aydın Önal
|300,99m²
|163,36m²
|2023/236
|Pazarsuyu
|296
|22
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Neşe Karakaya, Şenol Çalık
|328,60m²
|125,76m²
|2023/234
|Pazarsuyu
|296
|23
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Aişe Oğuzhan
|432,77m²
|161,63m²
|2023/233
|Pazarsuyu
|296
|46
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Bilge Tercan, Sevgi Karadenizli, Engin Furtun, Osman Furtun, Şükrü Tirali, Bülent Tirali, Osman Tirali, Zişan Furtun, Ayşe Nil Tirali, Neslişah Tirali, Fatma Tirali, Halis Kamil Furtun, Kahraman Yıldız, Hatice Yıldız, Halime Furtun, Gülen Tirali, Ali Mükerrem Furtun
|1939,52m²
|956,77m²
|2023/232
|Pazarsuyu
|296
|47
|Fındık Bahçesi ve Çalılık
|Günay Tirali, Gülen Tirali, Sevgi Karadenizli, Engin Furtun, Osman Furtun, Sami Meyveci, Dursun Kılıç, Hüseyin Kılıç, Şükrü Tirali, Bülent Tirali, Osman Tirali, Zişan Furtun, Ayşe Nil Tirali, Neslişah Tirali, Fatma Tirali, Halis Kamil Furtun, Halime Furtun, Bilgi Tercan, Ali Mükerrem Furtun
|800,44m²
|64,69m²
|2023/231
|Pazarsuyu
|309
|20
|Fındık Bahçesi
|Fatih Habiboğlu
|284,30m²
|27,92m²
|2023/230
|Pazarsuyu
|309
|23
|Fındık Bahçesi
|Kadir Vural, Süleyman Kılıç, Selma Parlakoğlu,İsmail Bahtiyaroğlu,Selçuk Bahtiyaroğlu,
|63,79m²
|0m²
|2023/194
|Pazarsuyu
|285
|14
|Fındık Bahçesi
|Mustafa Yusuf Ağaoğlu, Yüksel Bozat, Bekir Yusuf Ağaoğlu, Neriman Larçın, Ayten Pekdemir, Hürmüz Baydar, Nazime Eroğlu, Nazım Bozat, Gülsen Bozat, Yaşar Cörüt, Sadıkhan Beyaz, Kadir Yılmaz, Hicabi Yılmaz, Orhan Bozat, Yonca Bozat, Canan Bozat, Şürkiye Bozat, Mehtap Bozat, Şengül Bozat, Ayhan Bozat, Zennibe Bozat, Özdemir Bozatlıoğlu
|742,79m²
|292,19m²
|2023/193
|Pazarsuyu
|285
|15
|Fındık Bahçesi
|Nuriye Arslan, İbrahim Yılmaz, Ali Mutlu, Ahmet Eroğlu, Türkay Eroğlu, Orhan Bozat, Yonca Bozat, Canan Bozat, Şürkiye Bozat, Mehtap Bozat, Şengül Bozat, Ayhan Bozat, Zennibe Bozat, Yüksel Bozat, Gülsen Bozat, Nazım Bozat, Nazime Eroğlu, Zeynep Hekim, Türknur Eroğlu, Hüseyin Eroğlu, Mustafa Yusuf Ağaoğlu, Bekir Yusuf Ağaoğlu, Neriman Larçın, Şaziye Yirmibeşoğlu, Erol Mutlu, Neriman Ege, Ayten Pekdemir, Hürmüz Baydar, Alaettin Mutlu, Özdemir Bozatlıoğlu
|921,59m²
|347,68m²
|2023/192
|Pazarsuyu
|285
|16
|Fındık Bahçesi
|Ayten Pekdemir , Kadın Mutlu
|560,10m²
|196,92m²
|2023/150
|Ezeltere
|146
|1
|Ahşap Ev ve Tarla
|Ali Şükrü Vural
|64,18m²
|0m²
|2023/151
|Odadüzü
|140
|1
|Tarla
|Şenel Arslan
|305,79m²
|177,43m²
|2023/199
|Tepecik
|110
|26
|Fındık Bahçesi
|Nuri Görmüş, Durmuş Görmüş, Emine Kaplan, Fatma Çiriş, Hava Cenik, Rukiye Öztan, Hüseyin Görmüş, Hasan Görmüş
|36,95m²
|94,01m²
|2023/198
|Tepecik
|110
|8
|Fındık Bahçesi
|Rahim Özkaya
|161,87m²
|119,99m²
|2023/198
|Tepecik
|110
|10
|Fındık Bahçesi
|Rahim Özkaya
|15,49m²
|0m²
|2023/198
|Tepecik
|120
|14
|Fındık Bahçesi
|Rahim Özkaya
|22,87m²
|90,77m²
|2023/200
|Tepecik
|110
|17
|Fındık Bahçesi
|Hasan Çelebi
|537,64m²
|258,10m²
|2023/201
|Tepecik
|110
|16
|Fındık Bahçesi
|Mihtat Akkaya
|95,13m²
|0m²
|2023/202
|Tepecik
|110
|15
|Fındık Bahçesi
|Nezaket Özkaya, Emine Yıldırım, Yeter Akkaya, Fatma Kacar, Rahim Özkaya, Kadir Özkaya, Yurdagül Kacar, Bağdagül Yıldız, Hakan Berber, Esma Ayar, Şeref Berber
|462,81m²
|0m²
|2023/203
|Tepecik
|110
|14
|Fındık Bahçesi
|Fatih Çelebi
|39,29m²
|109,95m²
|2023/204
|Tepecik
|110
|13
|Fındık Bahçesi
|Bahtiyar Çelebi
|139,87m²
|124,33m²
|2023/206
|Tepecik
|120
|13
|Fındık Bahçesi
|Kadir Özkaya
|47,19m²
|140,38m²
|2023/205
|Tepecik
|110
|11
|Fındık Bahçesi
|Rahim Özkaya, Kadir Özkaya
|931,35m²
|205,31m²
|2023/205
|Tepecik
|120
|83
|Fındık Bahçesi
|Rahim Özkaya, Kadir Özkaya
|11,51m²
|87,75m²
|2023/217
|Tepecik
|107
|39
|Fındık Bahçesi ve İki Adet Birer Katlı Ahşap Ev
|Hayrettin Özdemir
|158,91m²
|326,46m²
|2023/225
|Tepecik
|122
|4
|Fındık Bahçesi
|Zekiye Özcan, Mevlüt Yavuz, Recep Yavuz, Bahtiyar Yavuz, Hatice Köse, Fatma Yavuz
|218,74m²
|461,51m²
|2023/226
|Tepecik
|110
|33
|Fındık Bahçesi
|Davut Akkaya
|43,74m²
|0m²
|2023/227
|Tepecik
|110
|32
|Fındık Bahçesi
|Hüseyin Akkaya
|481,96m²
|102,39m²
|2023/228
|Tepecik
|110
|31
|Fındık Bahçesi
|Ümit Karabulut
|280,05m²
|214,47m²
|2023/229
|Tepecik
|110
|28
|Fındık Bahçesi
|Sevim Sezer, Gülseren Özkaya, Mediha Özkaya, Bülent Özkaya, Hava Usta, Muhterem Özkaya, Suna Akyüz, Nimet Kaya, Ayşe Özkaya, Turgay Özkaya, İbrahim Özkaya, Okay Özkaya, Nail Özkaya, Süleyman Özkaya
|79,88m²
|162,69m²
Basın No: ILN01862248
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