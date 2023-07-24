T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 21/09/2023 günü Saat 09:30'dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelininbilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalılar Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak Alanı 2023/130 Pazarsuyu 309 31 Fındık Bahçesi Emine Mutlu, Şenel Buz, Mine Erdoğan, Fatma Gündoğdu, Mehmet Ali Erdoğan, İbrahim Erdoğan, Vehbi Akgün, Haluk Erdoğan 1014,13m² 382,53m² 2023/131 Pazarsuyu 309 143 Fındık Bahçesi Suat Yıldırım, Fuat Yıldırım, İlyas Yıldırım, Ertan Yıldırım, Hatun Yıldırım 502,22 m² 189,53m² 2023/132 Pazarsuyu 309 24 Fındık Bahçesi Şahinde Mutlu, Adil Yıldız 907,06m² 360,96m² 2023/143 Pazarsuyu 296 56 Fındık Bahçesi Safiye Ayduvan 720,90m² 235,55m² 2023/244 Pazarsuyu 296 53 Fındık Bahçesi ve Koruluk Hacer Gedikali, Fatma Şahin, Alaittin Sezer, Selahittin Sezer, Müzeyyen Çalık, Hatice Başoğlu, Günay Aldıç, Bahtiyar Sezer, Türkan Ödemiş, Veysel Sezer, Süleyman Sezer, 739,60m² 165,62m² 2023/145 Pazarsuyu 296 51 Fındık Bahçesi Mithat Kuru, Yüksel Çalık, Dilek Türkel, Muzeffer Kuru, Murat Kuru, Hanife Kuru 1029,54m² 305,57m² 2023/146 Pazarsuyu 296 49 Fındık Bahçesi Muzaffer Çalık, Kenan Çalık 772,67m² 293,36m² 2023/147 Pazarsuyu 296 48 Fındık Bahçesi ve Çalılık Halime Furtun, Fikret Karataş, Fatma Karataş, Fatih Karataş, Kamile Karataş, Halis Kamil Furtun, Fatma Tirali, Neslişah Tirali, Ayşe Nil Tirali, Zişan Furtun, Osman Tirali, Bülent Tirali, Şükrü Tirali, İsmail Dikgöz, Kadir Vural, Selahattin Vural, Osman Furtun, Engin Furtun, Sevgi Karadenizli, Gülen Tirali, Bilge Tercan, Günay Tirali, Ayşe Kısa, Nuray Yakasız, Aysun Başoğlu, Ali Mükerrem Furtun 1293,41m² 480,58m² 2023/148 Pazarsuyu 309 32 Fındık Bahçesi Necat Çetin, Ülkü Turan, Güven Yıldız, Fatma Öztaş, Münevver Gemicioğlu, 537,33m² 176,53m² 2023/149 Pazarsuyu 309 33 Fındık Bahçesi Olgun Çetin 720,07m² 273,53m² 2023/152 Pazarsuyu 309 12 Fındık Bahçesi Necla Durmuş 244,70m² 116,19m² 2023/153 Pazarsuyu 309 10 Fındık Bahçesi Refika Kurt, Zübeyir Aydın, Fatma Ataman, İsa Uğurlu, Arif Aydın, Uğur Uğurlu 809,97m² 309,50m² 2023/154 Pazarsuyu 309 9 Fındık Bahçesi Ayten Pekdemir, Rabia Ersin Cörüt, Gülsün Pekdemir, Nurgül Pekdemir, Kadriye Aydın, Zerrin Kurdoğlu, Berrin Kurt, Ferda Aydın, Serdar Mustafa Pekdemir, Feridun Aydın 334,15m² 119,69m² 2023/155 Pazarsuyu 306 3 Tarla Nakiye Yıldırım, Hatice Üstündağ, Murat Yıldırım, Naile Karataş, Mahmut Yıldırım 654,92m² 248,38m² 2023/156 Pazarsuyu 296 192 Fındık Bahçesi Saniye Gürsoy 1143,29m² 294,99m² 2023/157 Pazarsuyu 296 191 Fındık Bahçesi Recep Aslan 19,06m² 136,13m² 2023/158 Pazarsuyu 296 58 Fındık Bahçesi Ali Erturan 673,07m² 245,04m²

2023/159 Pazarsuyu 296 57 Fındık Bahçesi ve Kargir Ev Hayriye Abanuz,Abdullatif Erturan, İbrahim Erturan 886,69m² 337,47m² 2023/189 Pazarsuyu 285 32 Fındık Bahçesi Ve Kargir Ev Adil Aydın, 715,51m² 266,94m²

2023/196 Pazarsuyu 285 5 Fındık Bahçesi Zeliha Ayvaz 967,47m² 64,34m² 2023/195 Pazarsuyu 285 6 Fındık Bahçesi İlhan Ayvaz 338,08m² 682,22m² 2023/191 Pazarsuyu 285 27 Fındık Bahçesi Kamil Aydın 725,82m² 262,76m² 2023/190 Pazarsuyu 285 31 Fındık Bahçesi Feride Aydın, Hasan Aydın, Turgut Aydın 276,57m² 129,17m²

2023/188 Pazarsuyu 285 33 Fındık Bahçesi Haşmet Yaman, Zerrin Kurdoğlu, Kadriye Aydın, Ayten Pekdemir, Berrin Kurt, Ferda Aydın, Feridun Aydın, Nurgül Pekdemir Bilgin, Gülsün Pekdemir, Rabia Ersin Cörüt, Serdar Mustafa Pekdemir, Kadir Vural 177,27m² 51,63m² 2023/241 Pazarsuyu 296 16 Tarla Ali Erturan 147,53m² 68,48m²

2023/241 Pazarsuyu 296 18 Fındık Bahçesi ve Kargir Ev Ali Erturan 162,03m² 81,43m² 2023/240 Pazarsuyu 296 21 Fındık Bahçesi ve Çalılık Ali Çalık 611,99m² 243,11m² 2023/238 Pazarsuyu 309 19 Fındık Bahçesi ve Kargir Ev Ali Yıldız, Mustafa Odabaşı, Özlem Baş, Devrim Arslan, Ömür Odabaşı, Müzeyyen Gizem Karakaya, Hazal Odabaşı, Hüseyin Aydın, Şükrü Odabaşı 608,96m² 225,62m² 2023/237 Pazarsuyu 309 13 Fındık Bahçesi Aydın Önal 300,99m² 163,36m² 2023/236 Pazarsuyu 296 22 Fındık Bahçesi ve Çalılık Neşe Karakaya, Şenol Çalık 328,60m² 125,76m² 2023/234 Pazarsuyu 296 23 Fındık Bahçesi ve Çalılık Aişe Oğuzhan 432,77m² 161,63m² 2023/233 Pazarsuyu 296 46 Fındık Bahçesi ve Çalılık Bilge Tercan, Sevgi Karadenizli, Engin Furtun, Osman Furtun, Şükrü Tirali, Bülent Tirali, Osman Tirali, Zişan Furtun, Ayşe Nil Tirali, Neslişah Tirali, Fatma Tirali, Halis Kamil Furtun, Kahraman Yıldız, Hatice Yıldız, Halime Furtun, Gülen Tirali, Ali Mükerrem Furtun 1939,52m² 956,77m² 2023/232 Pazarsuyu 296 47 Fındık Bahçesi ve Çalılık Günay Tirali, Gülen Tirali, Sevgi Karadenizli, Engin Furtun, Osman Furtun, Sami Meyveci, Dursun Kılıç, Hüseyin Kılıç, Şükrü Tirali, Bülent Tirali, Osman Tirali, Zişan Furtun, Ayşe Nil Tirali, Neslişah Tirali, Fatma Tirali, Halis Kamil Furtun, Halime Furtun, Bilgi Tercan, Ali Mükerrem Furtun 800,44m² 64,69m² 2023/231 Pazarsuyu 309 20 Fındık Bahçesi Fatih Habiboğlu 284,30m² 27,92m²

2023/230 Pazarsuyu 309 23 Fındık Bahçesi Kadir Vural, Süleyman Kılıç, Selma Parlakoğlu,İsmail Bahtiyaroğlu,Selçuk Bahtiyaroğlu, 63,79m² 0m² 2023/194 Pazarsuyu 285 14 Fındık Bahçesi Mustafa Yusuf Ağaoğlu, Yüksel Bozat, Bekir Yusuf Ağaoğlu, Neriman Larçın, Ayten Pekdemir, Hürmüz Baydar, Nazime Eroğlu, Nazım Bozat, Gülsen Bozat, Yaşar Cörüt, Sadıkhan Beyaz, Kadir Yılmaz, Hicabi Yılmaz, Orhan Bozat, Yonca Bozat, Canan Bozat, Şürkiye Bozat, Mehtap Bozat, Şengül Bozat, Ayhan Bozat, Zennibe Bozat, Özdemir Bozatlıoğlu 742,79m² 292,19m²

2023/193 Pazarsuyu 285 15 Fındık Bahçesi Nuriye Arslan, İbrahim Yılmaz, Ali Mutlu, Ahmet Eroğlu, Türkay Eroğlu, Orhan Bozat, Yonca Bozat, Canan Bozat, Şürkiye Bozat, Mehtap Bozat, Şengül Bozat, Ayhan Bozat, Zennibe Bozat, Yüksel Bozat, Gülsen Bozat, Nazım Bozat, Nazime Eroğlu, Zeynep Hekim, Türknur Eroğlu, Hüseyin Eroğlu, Mustafa Yusuf Ağaoğlu, Bekir Yusuf Ağaoğlu, Neriman Larçın, Şaziye Yirmibeşoğlu, Erol Mutlu, Neriman Ege, Ayten Pekdemir, Hürmüz Baydar, Alaettin Mutlu, Özdemir Bozatlıoğlu 921,59m² 347,68m² 2023/192 Pazarsuyu 285 16 Fındık Bahçesi Ayten Pekdemir , Kadın Mutlu 560,10m² 196,92m² 2023/150 Ezeltere 146 1 Ahşap Ev ve Tarla Ali Şükrü Vural 64,18m² 0m² 2023/151 Odadüzü 140 1 Tarla Şenel Arslan 305,79m² 177,43m²

2023/199 Tepecik 110 26 Fındık Bahçesi Nuri Görmüş, Durmuş Görmüş, Emine Kaplan, Fatma Çiriş, Hava Cenik, Rukiye Öztan, Hüseyin Görmüş, Hasan Görmüş 36,95m² 94,01m² 2023/198 Tepecik 110 8 Fındık Bahçesi Rahim Özkaya 161,87m² 119,99m²

2023/198 Tepecik 110 10 Fındık Bahçesi Rahim Özkaya 15,49m² 0m² 2023/198 Tepecik 120 14 Fındık Bahçesi Rahim Özkaya 22,87m² 90,77m² 2023/200 Tepecik 110 17 Fındık Bahçesi Hasan Çelebi 537,64m² 258,10m²

2023/201 Tepecik 110 16 Fındık Bahçesi Mihtat Akkaya 95,13m² 0m² 2023/202 Tepecik 110 15 Fındık Bahçesi Nezaket Özkaya, Emine Yıldırım, Yeter Akkaya, Fatma Kacar, Rahim Özkaya, Kadir Özkaya, Yurdagül Kacar, Bağdagül Yıldız, Hakan Berber, Esma Ayar, Şeref Berber 462,81m² 0m²

2023/203 Tepecik 110 14 Fındık Bahçesi Fatih Çelebi 39,29m² 109,95m² 2023/204 Tepecik 110 13 Fındık Bahçesi Bahtiyar Çelebi 139,87m² 124,33m² 2023/206 Tepecik 120 13 Fındık Bahçesi Kadir Özkaya 47,19m² 140,38m² 2023/205 Tepecik 110 11 Fındık Bahçesi Rahim Özkaya, Kadir Özkaya 931,35m² 205,31m²

2023/205 Tepecik 120 83 Fındık Bahçesi Rahim Özkaya, Kadir Özkaya 11,51m² 87,75m² 2023/217 Tepecik 107 39 Fındık Bahçesi ve İki Adet Birer Katlı Ahşap Ev Hayrettin Özdemir 158,91m² 326,46m²

2023/225 Tepecik 122 4 Fındık Bahçesi Zekiye Özcan, Mevlüt Yavuz, Recep Yavuz, Bahtiyar Yavuz, Hatice Köse, Fatma Yavuz 218,74m² 461,51m² 2023/226 Tepecik 110 33 Fındık Bahçesi Davut Akkaya 43,74m² 0m²

2023/227 Tepecik 110 32 Fındık Bahçesi Hüseyin Akkaya 481,96m² 102,39m² 2023/228 Tepecik 110 31 Fındık Bahçesi Ümit Karabulut 280,05m² 214,47m²

2023/229 Tepecik 110 28 Fındık Bahçesi Sevim Sezer, Gülseren Özkaya, Mediha Özkaya, Bülent Özkaya, Hava Usta, Muhterem Özkaya, Suna Akyüz, Nimet Kaya, Ayşe Özkaya, Turgay Özkaya, İbrahim Özkaya, Okay Özkaya, Nail Özkaya, Süleyman Özkaya 79,88m² 162,69m²

Basın No: ILN01862248

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