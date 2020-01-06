T.C. ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2020/576 Esas

DAVALILAR : 1- SEZAİ ERGUN ÜNAL- 266 BARRYHERTZOG AVE. UNİT: 4 GREENSİDE JOHANNESBURG/ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

: 2- HİLMİ ÜNAL- AV.SAMORA MACHEL NO.2967 GARDEN PARK VİLLAGE 55/3 MATOLA 9936 MOZAMBİK CUMHURİYETİ

Davacı KA-SA İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ve Büyükelçilikler aracılığıyla adresinize tebligat zarfı gönderilmiş olup tebligat yapılamadığı bildirilmiştir. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Mahkememizin 05/04/2023 tarihli celsesinde duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli ön inceleme duruşma gününün ve tahkikat aşamasına geçileceğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sizinle beraber davalı gösterilen Ahmet Ünal'ın da yer aldığı dava dilekçesinde özetle; Ka-sa İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ.'ye 674 sayılı KHK kapsamında TMSF kayyım olarak atandığı; şirket ana sözleşmesinde, şirket sermayesinin kuruluş tarihinde 500.000.000.000 TL olarak kararlaştırıldığı; Sarılar İnşaat'ın 240.000.000.000 TL, Hilmi Unal'ın95.000.000.000 TL, Naim Ünal'ın95.000.000.000 TL, Mustafa Ünal'ın 60.000.000.000 TL, Rafet Sarı'nın 5.0090.000.000 TL, Ahmet Sarı'nın 5.000.000.000 TL hissesi bulunduğu; Sarılar İnşaatın hissesinin; 71.500 'TL sini Naim Ünal, 61500 'TL sini Hlilmi Ünal, 106.000 TL sini Mustafa Ünal, 500 TL sini Sezai Ünal, 500 TI sini Ahmet Ünal'ın aldığı; böylece Sarılar İnşaatın şirkette hissesinin kalmadığı; devirlerle birlikte son durumda: Hilmi Ünal'ın 360.101,20 TL, Sezai Ünal'ın 500,00 TL, Ahmet Ünal'ın 500,00 TL olmak üzere toplam 361.101,20 TI. Borçları bulunduğu, şirket ortaklarından Hilmi Ünal, Sezai Ünal ve Ahmet Ünal'ın taahhüt ettikleri sermayeyi şirkete getirmedikleri,bu sebeple sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortakların sermayelerini tamamlaması, borcunu yerine getirmeyen bu ortaklardan, gecikme sebebiyle uğranan zararın tazmini gerektiği iddiasıyla;Hilmi Ünal'ın 360.101,20 TI., Sezai Ünal'ın 500,00 TI, Ahmet Ünal'ın 500,00 TL olmak üzere toplam 361.101,20 TL olan şirket sermaye borçlarının faiziyle birlikte davalılardantahsil edilmesi, şirket sermayesinin ödenmemesi nedeniyle şirketin uğradığı zararların tazmin edilmesi talep edilmekle; Durusma Günü: 04/10/2023 günü saat: 09:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi tekdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, aynı celse tahkikat aşamasına geçileceği ve bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.





Basın No: ILN01864751

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