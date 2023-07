T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/300 Esas

DAVALI : KAHRAMAN KAVALPınartepe Mah. Belediye 1 Cad. Yıldız Evler Sitesi No:13 İç Kapı No:1 Büyükçekmece/ İSTANBUL

Davacı SALİH KAYA tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde; İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2002/5516 Esas sayılı karar tensip tutanağında görüleceği gibi 10 yıllık zamanaşımı nedeni ile Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkili görüldüğünü, 1999 yılları arasında haciz konulduğunu, "Gençosman Mah., Yeşilova Sok. No:8 D:8 Güngören/İstanbul" adresindeki ev olarak kullanıldığını, bu yeri ablası olan Esma Hatice Çağlayan'a devrettiği evin üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce adresinize davetiye çıkarılmış olup, yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan tebligatın adreste tanınmadığınız gerekçesiyle bila ikmal iade dönmesi ve yapılan emniyet araştırmasında adresinize ulaşılamaması nedeniyle adınıza dava dilekçesi veön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

6100 sayılı HMK.'nın 122,127,128,129 ve 131. maddesi gereğince, 6100 sayılı HMK.'nın 129/1. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini varsa ilk itirazlarınızla birlikte dosyaya sunmanız, 6100 sayılı HMK.129/2. Maddesi gereğince cevap dilekçesinde delil olarak gösterilen ve davalı elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örnekleri veya sadece örneklerinin mahkemeye ibraz etmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar var ise bunların bulunduğu yerlerin 2 hafta süre içinde bildirilmesi ve sunulması hususu,

Tarafların delilleri ile ilgili olarak belirtilen hususlaryerine getirilmediği takdirde bu eksiklikleri 6100 sayılı HMK.'nın 140/5. Maddesi gereğince, en geç ön inceleme aşamasında tamamlamaları, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu,

HMK'nun 139 ve devamı maddeleri gereğince 26/12/2023 gün ve saat 09:55'te ön inceleme duruşması yapılmasına karar verildiğinden, dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunmadığınız belge ve delilleri (belge, tanık, vs. her türlü delil) sunmanız ya da başka yerden getirtilecek belge ve delillerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı iki haftalık kesin süre içinde yapmanız, ön inceleme duruşması için sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu,

HMK.nun 147 maddesi gereğince ön inceleme duruşmasında ön inceleme aşamasının tamamlanması halinde aynı oturumda tahkikat duruşmasına geçilebileceği ve tahkikat duruşması yapılacağı, tahkikat ve sözlü yargılama aşamaları için duruşmaya gelmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, tarafların yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur.

Belirlenen 26/12/2023 gün ve saat 09:55'te duruşmada hazır bulunmanız, mazeretsiz olarak hazır bulunmadığınız veya bir vekil ile temsil edilmediğiniz taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.22/06/2023



Basın No: ILN01864487

#ilan.gov.tr