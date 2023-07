GÜMÜŞHANE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/409

KARAR NO : 2022/597

Mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVANIN KABULÜ İLE,

Gümüşhane İli, Duymadık K., Cilt No:45 , Hane No:2, BSN:36'da nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Mahi'den olma, 16/11/1921 D.lu 13394236078 TC kimlik nolu miras bırakan İsmail Denizli'nin terekesine TMK 640. M. uyarınca Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesinde mevcut 2018/363 Esas sayılı dosyanın kesinleşmesine kadar Gümüşhane İli, Duymadık K., Cilt No:45 , Hane No:20, BSN:79'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Menşure'den olma, 20/05/1971 doğumlu 11111312180 TC kimlik nolu Öner Dalgıç'ın temsilci olarak atanmasına ilişkin kararın davalı İbrahim Denizli'ye tebliğ edilemediği anlaşıldığından tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/06/2023



Basın No: ILN01864470

#ilan.gov.tr