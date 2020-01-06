T.C.

KIRIKKALE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/764 Esas

Dahili Davalı İlhan DURAN

Mahkememizin 2022/764 esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Aşağımahmutlar mah. 753 ada, 24 parseldeki taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile davacı Kırıkkale Belediye Başkanlığı arasındaki kamulaştırma davasında tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Sultan ELİBOL mirasçısı olduğunuz, yukarıda belirtilen taşınmazı yönünden kamulaştırma davası açıldığı, bilirkişi raporları ile muris payına düşen kamulaştırma bedelinin hesaplandığı, dava ve bilirkişi raporlarına karşı işbu ilanının tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde beyan ve cevaplarınızı sunabileceğiniz, aksi halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 14 gün sonra bu hususların tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği tebliğ ve ilan olunur.



Basın No: ILN01864425

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