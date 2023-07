GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU:

S.NO Ada Parsel Alanı(m²) İmar Durumu m² Rayiç Değeri Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 8904 2 25.576,87 Konut E:1.15 Yençok:6 kat 1.600,00 TL 40.922.992,00 TL 1.228.000,00 TL 2 8904 3 25.576,87 1.550,00 TL 39.644.148,50 TL 1.190.000,00 TL 3 8904 4 12.000,00 1.650,00 TL 19.800.000,00 TL 594.000,00 TL

A. İÇ ZARF

B. DIŞ ZARF

Tapunun Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:Söz konusu yerlerin ihalesi 02.08.2023 Çarşamba Günü Saat 15:00'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 02.08.2023 Çarşamba Günü Saat 12:00'e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.6. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:-İhaleye konu olan taşınmazın bulunduğu bölgede TOKİ ve Gazi Konut Gazi Konut İnş. San. Taah. Ve Tic. A. Ş. tarafından sosyal konut üretimine dair proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgede yapılmakta olan toplu konut sisteminin devamının sağlanabilmesi amacıyla ihale yolu ile satış işlemine konu olan taşınmazlara ihale ilan tarihinden önce Gaziantep İl sınırları içerisinde konut üretimine yönelik kurulmuş 8904 ada 2 ve 3 parsel için üye sayısı en az 100 (yüz), 8904/4 parsel için ise üye sayısı en az 40 (kırk) olan kooperatifler başvurabileceklerdir.7. İSTENİLEN BELGELER:Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) İhaleye katılacak kooperatifin konut üretimine yönelik kurulmuş kooperatif olduğuna dair belge ve 8904 ada 2 ve 3 parsel taşınmaz için üye sayısının en az 100 (yüz) kişi olduğuna dair belge, 8904/4 parsel taşınmaz için ise üye sayısının en az 40 (kırk) kişi olduğuna dair belge.



C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.



Basın No: ILN01863250

#ilan.gov.tr