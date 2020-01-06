T.C.

DENİZLİ3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahmud ve Emineoğlu, 01/01/1999 Halep doğumlu, 99120952726 kimlik numaralı, sanık Ahmed HİCAZİ'ye tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Ahmed HİCAZİ'ye Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 27/04/2023 tarih 2022/596 Esas 2023/396 Karar sayılı kararı sanık Ahmed HİCAZİ'ye tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluylabulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası yönünden Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden ise Denizli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği hususunun sanık Ahmed HİCAZİ'ye ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01864045

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