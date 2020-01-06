T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/153 Esas 11/07/2023 İLANDavacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili 12/04/2022 tarihlidava dilekçesinde özetle;İdarenin yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılanTrabzon Şehir GeçişiKanuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı Yolu kamulaştırmasına dahil Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, BoztepeMahallesi sınırlarıdahilindebulunan 989 ada, 38 parselnumaralı12.226,00m² büyüklüğündeki taşınmazın 3.318,14m²sikamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği, taşınmazın devrinin, ferağının ve temlikininönlenmesi için kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince tapuda kamulaştırma şerhinin konulmasına, tapu kütüğündeki beyan,hak, haciz, ipotek ve diğer takyidat sahiplerinin de varsa eğer davaya dahil edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesinitalep ettiği,dava konusu taşınmaz içinmahkememizce yapılan 01/12/2023 tarihli duruşma 3 noluara kararı uyarınca 03/01/2023 tarihinde keşif yapılmasına karar verildiği anlaşılmakla bilirkişiler tarafından 15/02/2023 tarihli bilirkişi raporunun mahkememize sunulduğu anlaşılmıştır. Mahkememize sunulan bilirkişi raporunun incelenmesinde,toplam kamulaştırma bedelinin 37.200,667,83 TL olduğu, davalılar hissesine(619/645) isabet eden (tefrik olan 26/645 hisse hariç) kamulaştırma bedelinin35.701.066,71 TL olduğu,davalılar hissesine isabet eden acele el koyma bedeli 9.287.028,07 Tl düşüldükten sonra bakiye davalılara ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin26.414.038,64 Tl olduğu davalılar arasında dosyamız davalısı Mihriban Sarı olduğu, (T.C.18638765734)İş bu davanın duruşmasının28/11/2023 günü saat 11:05'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01863200

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