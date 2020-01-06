T.C. KARAKOÇAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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20121/1192022/264Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının17/05/2021 tarih ve 2021/90 sayılı iddianamesi ile;Hakaret, Basit Yaralama suçlarından sanık Metin DOĞAN (Ziyattin ve Ayşegül oğlu, 1975 doğumlu) hakkındamahkememizin03/10/222tarih, 2021/119 Esas, 2022/264 Karar sayılı ilamı ile; 5237 sayılı TCK'nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç yeri ve zamanı, sanığın saiki, şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 86/2 maddesi uyarınca takdiren, tercihen 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Tarafların akraba oldukları, arazi meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu, olay günü de tarafların çarşıda karşılaşmaları üzerine birbirlerine saldırdıkları, görüntü kayıtlarına göre müştekinin de sanık Halit'e vurduğunun görüldüğü ve yaşan olayda sanık Halit'in de yaralandığı, tarafların karşılıklı birbirlerini suçladıkları, olayın tarafsız görgü tanığının da tespit edilemediği somut olayda ilk haksız hareketin sanık veya müştekinin hangisinden kaynaklandığının kesin olarak belirlenememiş olması nedeniyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.10.2002 tarih ve 2002/4-238 Esas, 2002/367 Karar sayılı kararı uyarınca ve bu kararla uyumlu Ceza Dairelerinin yerleşmiş ve süreklilik gösteren kararlarında kabul edildiği üzere, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenemediği durumlarda sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilerek, TCK.nın 29/1. maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın sabıkasız geçmişi, sosyal durumu, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, verilen cezadan 5237 sayılı TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 75 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın tespit olunan sosyal ve ekonomik durumu, kişisel durumu gözetilerek 1 gün karşılığı TCK'nın 52/2-3. maddesi gereğince 20-TL takdir olunarak para cezasının belirlenmesinde esas alınan 75 tam gün birim sayısı ile çarpılmasıyla sonucu neticeten sanığın 1.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5271 sayılı CMK'nun 231/5,6'ıncı maddeleri gereğince sanık hakkında verilenCMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın, sanığın kişisel hali ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak hakkında denetim süresi içinde takdiren denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına yer olmadığına,5271 sayılı CMK nın 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin ihtarına (ihtar edilmedi), Sanığın aynı yasanın 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi durumunda mahkemenin hükmünü açıklayacağının sanığakarar verildiği, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.17/07/2023