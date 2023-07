T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1058

KARAR NO : 2022/1156

KARAR TARİHİ :29/09/2022

5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Müşteki Elif Özkan ile Sanık YUSUF TARAKÇI hakkında mahkememizde görülen davanın yapılan yargılaması sonunda;

Yukarıda tarih ve sayıları yazılı karar ile Sanığın sonuç olarak 5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5809 Sayılı Kanunun Geçici 7/1-b maddesi uyarınca KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİNE, dair tarafların yokluğunda verilen karar Sanığındosyada mevcut adreslerine tebligat yapılamadığı gibi, tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ülke genelinde yayınlanan gazetelerin birinde ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine, iş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, mahkememiz kararına karşı mahkememize İTİRAZ yoluna müracaat etmesine ilişkin verilen verilen karar ilanen tebliğ olunur.



