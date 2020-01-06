T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 17/01/2023 tarih 2021/305 Esas, 2023/31 Karar sayılı ilamı ile kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan 5237 sayılı TCK.125/3-a, 43/1, 62/1, 53/1-2-3, 58/1, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5237 Sayılı TCK.265/1, 43/1, 62/1, 53/1-2-3, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Nurhan ve Melek oğlu, 13/10/1987 Bandırma doğumlu, Balıkesir, Bandırma, Çınarlı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Gökalp YILDIZ'a tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.17/07/2023

Basın No: ILN01863927

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