T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

2022/99 EsasOSMAN ŞENTÜRKDavacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinde bulunmadığından iade dönmüştür. Davalının adresi tespit edilemediğinden Bilirkişi Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, bilirkişi raporunda özetle; davacı ile davalı ozanlar yapı arasında 31/05/2013 tarihinde İstanbul ili Esenyurt ilçesi Kıraç köyü 1007 ada 783 parselde kain 15.000 m2 arsa üzerinde inşa edilen bloklardan C Blok 110 m2 ve 130 m2 olmak üzere 241 daireleri Sporcity Konakları Projesi konum nolu bağımsız bölümleri satın aldığını, davacının ödemelerinin tamamladığını, davalının taşınmazı en geç 14 aralık 2014 de anahtar teslimi yapması gerekirken projenin tamamlanmadığını, Müteahhidin dava tarihinde Ceza Tutarı olarak ödemesi gereken tutar Kira Kaybı yönünden 368.643,00 TL olacağını,Dava konusu taşınmazların Dava Tarihindeki Toplam Rayiç Değeri: 3.500.000- TL olarak takdir tespit ve hesap edildiğini, Taşınmazların teslimi için, Mücbir sebeplerin söylenemeyeceği, Davacının 2013 yılında ödemiş olduğu 80.000,00 TL'nin dava tarihi olan 09.03.2022 itibariyle güncel değerinin 521.730,00 TL olacağı, dava tarihindeki takas yapılan taşınmaz değeri dosya kapsamında tespit edilemediği görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmekle tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01863795

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