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İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

297 ADET BİLLBOARD VE 117 ADET CLP PANO TOPLAMDA 414 ADET REKLAM ÜNİTESİNİN İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ

İLÇESİ / MEVKİİ CİNSİ AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ Küçükçekmece/ İlçe Sınırları 414 Adet Reklam Ünitesi 250.000,00 TL +KDV 3.000.000,00 TL +KDV 270.000,00 TL 3 Yıl 1.000,00 TL

1) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından; Belediyemiz sınırları dahilinde ve Belediyemiz sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki mülkiyeti Belediyemize ait 297 adet Billboard ve 117 adet CLP Pano toplamda 414 adet reklam ünitesinin işletilmesi işi 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) Gerçek Kişilerden:

1- İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

8- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

9- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" ve bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

10- İhale tarihinden önce açık hava reklam işletmeciliği alanında bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren özel ve/veya kamu kurumlarından alınmış belge (iş bitirme, iş deneyim vb. belge veya sözleşmeye dayalı devam eden işlerde en az 1 (bir) yıl süre ile yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir iş durum belgesi) ile muhammen bedelin (3 (üç) yıllık kira bedeli) KDV dahil en az %50'si kadar cironun son 3 (üç) yıl içinde gerçekleştiğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosu) gösterir belge.

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

8- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

9- İhale tarihinden önce açık hava reklam işletmeciliği alanında bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren özel ve/veya kamu kurumlarından alınmış belge (iş bitirme, iş deneyim vb. belge veya sözleşmeye dayalı devam eden işlerde en az 1 (bir) yıl süre ile yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir iş durum belgesi) ile muhammen bedelin (3 (üç) yıllık kira bedeli) KDV dahil en az %50'si kadar cironun son 3 (üç) yıl içinde gerçekleştiğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosu) gösterir belge.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

3) Katılımcılar, ihaleye ait şartnameyi Gelirler Müdürlüğünden 1.000,00 TL'lik makbuz karşılığında temin edebileceklerdir.

4) İhaleye katılacaklar, geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Gelirler Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.

5) Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart olup vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) İhale 01/08/2023 tarihinde saat 10:00'da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.



Basın No: ILN01862658

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